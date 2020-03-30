新冠病毒我們至今不知的五件事

新冠病毒到底能傳染多少人，我們至今僅僅知道一個大概。

新冠病毒從中國爆發三個月以來，全球醫生監視、分析、對抗、試圖摸清這個陰險的病毒的真相，但是，它至今還裹着一層巨大的神秘面紗。

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為什麼有些人是良性另外一些是重症

新冠病毒極端的程度讓專家震驚，為什麼在差不多80%的患者身上無癥狀或者是輕症，而另外一些人則顯出發燒，甚至成為致命的肺病？

香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院專家潘烈文指出，從二月開始的研究顯示，新冠病毒的不同質性非常高。在中國疫情高峰期，他與南昌大學的研究人員對無癥狀患者和重症患者進行了比較研究，並把研究成果發表在『柳葉刀』。

我們能從中學到什麼呢？患重症的一般都年齡明顯偏大，從他們體中提取的病毒比患輕症的高出六十倍。

這只是因為年齡大免疫力降低的緣故嗎，或者是因為感染時暴露在病毒密度很高的環境下所致？不得而知。

病毒能懸浮在空氣中嗎

人們通常知道新冠病毒通過呼吸渠道傳染，比如，一個患者咳嗽或者打噴嚏的時候，噴射出的唾沫濺到對方臉部，就可能進入鼻孔、眼睛、口部感染。

但這一病毒是否如同季節性流感會在空中傳播？科學家至今沒有明確的結論。

『新英格蘭醫學雜誌』日前發表的一份美國研究顯示，新冠病毒可以在實驗室環境下，以氣溶膠的形式在空中停留三小時，但我們不知道這一特性對傳染疾病會重要到什麼程度。

巴黎聖昂杜瓦茲醫院傳染科主任卡琳娜.拉貢博教授表示，“這個病毒在空氣中到底存在多久，在物質表面存活多久，我們都不清楚。我們可以找到病毒，但是我們不知道我們找到的這些病毒是否具有傳染性。”

究竟多少人會被感染

多少人已經感染了病毒？除了極少國家諸如韓國和德國，很快開始了大規模排查以外，我們已知的感染人數究竟多少只能說是一個很大概的數字。

比如，英國政府3月17號評估，雖然官方公布的確診人數不到2000人，但實際感染人數那時候已超過五萬人。

弄清楚多少人感染很重要。首先，查清疫情的規模對隔離患者並予以更好地治療非常關鍵；更珍貴的是，如果知道誰已經感染過，這意味着此人已經獲得了免疫力，對本人，對他者都很重要。

在新一代通過測檢血液查清是否感染的檢測劑使用後，就可以實現以上兩個目標。

病毒對天氣是否敏感

新冠病毒會否隨着北半球天氣轉暖後消失？專家回答有這種可能性，但誰也無法肯定。季節性流感病毒一般在冬季時傳播。

香港專家公布的一項研究成果顯示，與新冠病毒近親的在2002-2003年間襲擊亞洲的Sars，更適應於低溫和潮濕的環境。但美國哈佛醫學院一項最近公布的研究認為，僅僅天氣的改變不會使得新冠病毒衰落。

為什麼孩子不容易被病毒侵害

的確，比起成年人，孩子們的情形要好得多，他們也會受感染，出現癥狀，但一般而言都是輕症。

一個發表在『自然』的中國科學家針對十個感染新冠病毒的孩子研究顯示，沒有任何一個發展成重症。他們的癥狀僅僅局限在喉嚨疼痛、咳嗽、隱隱的發燒。

根據一些研究，跟患者生活在一起的孩子，與成年人相比，感染病毒的可能性要少二到三倍，為什麼？不知道。這種特徵同樣體現在Sars。

卡琳娜.拉貢博教授表示，“有關新冠病毒我們知之甚少，我們只能謙虛以待。”