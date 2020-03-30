日本著名笑星志村健感染新冠去世

日本著名笑星志村健因感染新型冠狀病毒肺炎，醫治無效，於日本時間29日晚上11時10分去世，享年70歲，他成為日本因患冠狀病毒肺炎去世的首位知名人士。

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志村健1950年2月20日出生於東京都東山村。他不僅在日本，在中國大陸、台灣、泰國，印度、歐美等都擁有許多觀眾，深受人們喜愛。由於他表演的喜劇主要以表情、動作和通俗易懂的語言表現，因此也受到來日的廣大留學生和外國人的喜愛。1987年，富士電視開始播出以他本人為主演的節目《志村大爆笑》，獲得高收視率。他生前是日本最重要的演藝人員之一，也是許多電視節目的主持人，同時也以《笨蛋老爺》的角色進行舞台劇公演。他的《志村動物園》、《志村大爆笑》不僅受到廣大日本觀眾的追捧，也受到許多國外觀眾的追捧。被稱為“日本的喜劇天王”。

志村健於3月17日起，因覺得疲倦而居家療養，19日出現發燒和呼吸困難等癥狀，20日被送往東京都內醫院接受治療，先被診斷為嚴重肺炎，之後於23日晚間確診感染新冠病毒肺炎。24日轉院，以人工肺進行治療，後因病情嚴重，進行了氣管插管治療。由他首次擔任主演的電影《電影之神》原定2020年12月上映，但他於3月26日謝絕了在該電影中出演。

東京都知事小池百合子30日在接受記者採訪時指出：對志村先生的死表示深切的哀悼，衷心感謝他作為一個真正的喜劇演員，給大家帶來歡樂與笑，最後他把悲哀和新冠病毒的危險性真切地傳達給大家，他這一最後的功績也是非常重要的。

志村健在台灣也有很大的影響。台灣總統蔡英文於30日在推特上用日語寫到：志村先生超越了國境，為台灣人送來了笑與快樂，也一定會在天國里讓大家歡笑。