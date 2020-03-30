武漢到底多少人死於新冠疫情 法國媒體集體質疑

中國武漢到底多少人死於新冠疫情，北京是否隱瞞了真相？湖北地方當局一開始隱瞞了新冠病毒真情，1月23號武漢封城以後，當局是否就變得更加透明？法國幾家媒體發出了疑問。

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法國『世界報』質疑，到底多少武漢人死於新冠疫情爆發地—武漢？是官方公布的2535人，還是更多？曾經長駐北京的『解放報』，現在法國電台主持地緣政治節目的哈斯基也發出疑問，死人究竟多少，不會剝奪中國控制疫情的成功，這裡僅僅涉及的是歷史真相的問題。它限制了疫情走出中國之前，其他國家掌握信息的水準以及獲知警報的程度。它今天仍然對這場疫情的風險評估起着關鍵作用。

哈斯基認為，對武漢死於病毒的人數的疑問是在意大利、西班牙死於疫情的人數飆升直至超過中國的時候提出的，英國提到可能本國會有兩萬人死於疫情，美國最新的評估有可能要超過十倍。但是，中國官方公布的全國死於疫情的人數是3300人，其中疫情中心武漢差不多2500人。武漢擁有1100萬居民，武漢所在的湖北省6千萬人，差不多同歐洲主要大國一般大。疫情在武漢爆發時，眾所周知，情形非常殘酷，許多醫院人滿為患，患者求醫無門，眾多醫護人員感染，最後，中國各地派去12000醫生前往支援。

因此，拿武漢的死亡病例和隨後的其他疫區去比較，存在的差別如此之大，太神秘了，而新發生的一件事又引發更大的疑問。上周，當局允許居民前往殯儀館領取骨灰盒，大卡車一日拉給一家殯儀館的骨灰盒就數以千計，遠遠超過官方公布的死亡數字。等待領取的人排成長龍一直要等五六個小時才能領到。有人估計武漢疫情期間死亡人數可能達到四萬人。

記者認為，這些神秘的骨灰盒數據並不構成證據，但播撒了混亂。尤其是如何統計受害者的方式引起質疑，當局前後改換了六次統計方式，至少令人嚴重懷疑的是死於其他病症的死者沒有列入名單。艾芬醫生曾披露了這一信息，現在，據說她已經“失蹤”。

『巴黎人報』則在頭版質疑：中國公布的死於疫情的人數只有3330人，當局是否在撒謊？法國國家科研中心研究員、在中國生活過十年的中國健康問題專家Carine Milcent對這家媒體表示，這一數字不能準確地代表現實。首先，它只統計死在醫院的確診患者，排除了死在家中的患者。同時，它把已經患病不治的不統計在死於新冠病毒名單之內。還有一個很重要的原因，這是一個獨裁政體，縮小數字習以為常。

『世界報』則報道，武漢疫情爆發以來一直在前線大量報道的『財新』雜誌指出，3月25日-26日，大卡車一天向武漢七座殯儀館的其中一座送去大約2500個骨灰盒。另外，流出的照片和視頻顯示從3月23日起，人們默默地排着長長的隊伍等候領取骨灰盒。有些見證人說要等六小時才能取到，四月五號就是清明節，殯儀館保證在清明節來到前把骨灰盒交到死者家屬手中，3月26號，當局下令四月底以前禁止在墓地掃墓。

社交網絡有自己的估算，七座殯儀館每個每天可發放500個骨灰盒，七個加起來可以發放3500個骨灰盒，到清明節前共有12天，總共可以發放42000個骨灰盒。一名武漢居民對自由亞洲表示，七座殯儀館每天可火花2000具屍體，所以官方的數字不可信。眾多的武漢居民相信，四萬人死於疫情。

中國在疫情期間改換了幾次統計確診和死亡病例的方式，當局曾在幾天時間內，同意CT掃描認定確診與否，不必非要進行核酸測試，僅僅在24小時之內，2月12日，湖北確診人數猛增14000，但過了一周這一方法被拋棄。『財新』引述劉姓女子說，她的父親元月份患腦癌入院治療，但後來必須給新冠病毒患者讓出床位，元月份，他的父親只好回家，一直等到三月份再次住院，幾天後不治而亡，對劉姓女子來說，她的父親“是被新冠病毒間接殺害的”。

除了幾次改變計算方式，有的問題與政權性質有關。2月份，王忠林被任命為武漢市委書記幾天後，下令醫護小組到每家每戶查找患者，把所有的確診患者隔離起來，“如果有一個漏查，小區領導要承擔責任”，據此，一些死在家中的人就沒有被劃入死於新冠病毒的名單。

一位武漢醫院匿名醫生對共同社說，3月10日前，有很多患者只進行了簡單的檢查後被遣返家中，這一天是習近平訪問武漢的日子，香港電視報道，從那時起，十幾座方艙醫院被陸續關閉，一些有各種癥狀的人不經過檢測就要求他們回家，“完全是政治處理不是醫療待遇”，一位匿名者說。

根據英國媒體，一些科學家告知英國首相約翰遜，中國可能隱瞞了眾多的確診人數，實際確診病例可能是官方數據的十五倍到四十倍。