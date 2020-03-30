法國新冠死亡創單日新高 “法中空中橋樑”：850萬隻醫用口罩運抵巴黎

法國新冠病毒肺炎周一新增418例死亡病例，累計死亡已突破3000例，創疫情爆發以來單日死亡率新高。而運送抗疫物資的“法中空中橋樑”計畫開始實施，一架載有850萬隻醫用口罩的運輸機周一抵達巴黎馬恩河省機場。另外，二十國集團承諾加強合作確保抗疫物資可持續供應。

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路透社消息，法國實施的全國“限行令”到周二屆滿兩周，法國衛生部總幹事薩洛蒙周一表示，限行措施“遠未結束”，還需幾天就可能看到初步成果。

周一的新冠病毒感染死亡統計仍然非常“沉重”，24小時內，法國新增新冠病毒肺炎死亡418例，累計死亡達3024例，這也是法國疫情爆發以來，單日死亡人數最多的一天。新增確診4376例，累計4萬4550例。

薩洛蒙認為，重症監護病患人數是觀察疫情發展的重要指標。周一進入重症監護室的病患增加了475人，比周日的359人又有所增加，在入院治療的2萬1000名患者中，重症病人達5107人。目前病癒人數達7924人。

法中旨在運送醫療抗疫物資的“空中橋樑”計畫正在付諸實施。周一，一架滿載850萬隻醫用口罩的運輸機抵達巴黎馬恩河機場。馬恩河省省長加汗（N'Gahane) 向法新社表示，另一架運載1300萬隻口罩的飛機預計本周抵達。

省長表示，口罩運到後將會在安全地方妥善存放，然後向各醫院及政府制定的單位派送。

另據法新社表示，法國政府周一表示，法國將日產50萬隻“非醫用口罩”供繼續上班的企業員工使用。

另據報道，二十國集團的貿易部長周一同意加強合作和協調，確保主要的醫療補給和裝備及其必要物資可持續供應。 二十國集團聲明指出，將即時採取必要措施，加快抗疫物資的交易和增產。與會的各國貿易部長同意，所有緊急措施應該是有特定目標，透明及臨時性質，二十國集團將合作使其市場保持開放。聲明並強調，各國將合作制止不合理提價以謀取暴利，確保醫療物資和藥物的價格可以負擔。