滯留秘魯台灣人大多已離開 80名滯留港人繼續癡等一人因武肺客死異鄉

正當55名滯留秘魯的台灣旅客乘坐政府斡旋的包機離開、並順道接載日本等國的滯留者離開之際，香港八十名已在秘魯滯留近半個月的港人仍在等待離開，直至一名滯留者在當地因武漢肺炎逝世後，港府考慮派包機接滯留者回港。

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秘魯自本月16日起封關15天，國際旅客的海陸空交通暫停，直至明(31日)天才會恢復，數十名滯留當地的港人向立法會民主派議員譚文豪求助，譚把名單交予港府，但其後未有下聞。直至昨天，港府確認，一名滯留當地的64歲香港男子因感染新型冠狀病毒去世。秘魯衛生當局和當地傳媒數據顯示，死者2月底與妻子及另一對高齡夫婦到秘魯自由行，夫婦二人抵達庫斯科時未出現病徵，因封關而滯留期間，一直留在酒店。直至27日，丈夫逝世，成為第三名因武漢肺炎而死亡的港人，而三人均是在外地滯留而未能回況接受治療的患者。

香港入境處翌日接獲該名男子死亡消息，衛生官員昨天公布男子死訊，港府發言人其後公布，截至昨天中午，共接獲86名滯留秘魯的港人求助，包括三十多名旅行團成員，求助者中有5人已通過其他安排離開秘魯。按此推算，秘魯仍有80名曾向港府求助者等待離開。

部分滯留者在社交媒體臉書上透露，接獲入境處電話查問他們乘坐包機回港的意願，預計每人須付3萬港元。香港不同傳媒今天以不具名方式引述消息人士稱，港府計畫派包機到秘魯接載當地港人，而由於求助者分布四個城市，其中兩個城市相距首都利馬超過1000公里，須要安排內陸機和陸路交通接載他們到利馬機場，交通安排極具挑戰。

不過，台灣方面早已克服有關挑戰，第二批合共55名滯留秘魯的台灣旅客已在台灣駐秘魯代表處協助下，乘坐南美航空的商業包機離開秘魯，於29日飛抵美國邁阿密，然後再乘機返回台灣。連同首批72名台灣人，已有127名台灣人乘坐政府安排的包機離開秘魯到第三國，然後再回台灣。現時尚有22名台灣旅客滯留在秘魯，台北當局表示，會繼續與他們聯繫，並提供必要協助。

更令人費解的是，第二班包機有空位讓台灣「順道」接載日本、馬來西亞、新加坡及美國等國滯留當地的84名旅客。令人質疑港府是否因為政治問題而沒有向台灣尋求協助，而港府發言人昨晚的新聞稿亦只提及，已聯繫「中國駐秘魯大使館及多間航空公司」，儘力預留機位或安排班機予滯留港人返港，並無提及台灣。

議員譚文豪在有滯留者因武漢肺炎引發心臟驟停去世後表示，早已將滯留港人名單轉交保安局，但入境處未有積極跟進，對港府深感失望，認為港府營救不力，沒有正視港人滯留外地的問題，再次促請當局與鄰近國家的政府合作，一同派包機到秘魯接人離開。

除秘魯外，早前亦有150名港人滯留在摩洛哥，當中部分人不滿港府協助不力，十多天內，有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排，至今尚有37人滯留，主要在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市。