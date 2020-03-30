疫情未除 經濟形勢不妙 習近平去浙江催動復工

如果說習近平在去不去武漢視察疫情一事上表現得猶豫不決，一直等到疫情基本控制才去，有點不得已的話；29日去浙江視察復工復產，習近平可沒有等多少日子。觀察人士指出，習近平面臨一項緊急任務，就是如何挽救瀕於停滯的中國經濟。

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武漢疫情拖到1月20號，習近平才表態，失去了有利時機，不惜動員全部手段，武漢封城，湖北封省，繼而浙江、江蘇、上海，廣東，這些中國經濟最重要的地區，全部停止了運轉，一時間幾乎到了封國的地步。

讓一個國家停下來容易，大疫當前，停止了運行，讓一個國家恢復運行，即便習近平有那麼大的權力，也絕沒有那麼簡單。2月23號17萬人視頻大會上，習近平就已經明確發出了動員復工重啟經濟秩序的號令，習近平比任何人都懂得，經濟向好，中共統治才能穩定，經濟惡化，後果無窮，在人民忍受了兩個月的封鎖，許多私營企業破產，不少外資企業流失之際，如果不恢復經濟，如果不順利復工，中共政權恐怕面臨的嚴重後果不必新冠病毒的威脅低。

但是，復工並不順利，各地傳出的消息顯示有幾種情形，首先是疫情並未徹底結束，給投資和消費帶來很大問題。比如復業的部分電影院，突然在27日接到中國國家電影節通知，要求立即暫停營業，什麼原因，當局不說，眾人心知肚明，就是中國的新冠疫情並未如官方所宣傳的已經完全控制，中國電影業正經歷寒冬，據快科技報道，21日有507家復工，復工率僅4.47%，如不是擔心疫情可能會造成人傳人危險，電影院何必重新關門？

另外一個例子，上海一些室內景點在恢復開放18天後，包括東方明珠、金茂大廈88樓觀光廳等，30日起再度關閉，何時恢復開放未定。還有，中國國家文旅部27日發布通知，所有復工的娛樂場所都要暫時關門。

其次是新冠病毒瀰漫全球，外貿訂單取消，雖然復工復產快速增加，但受制於全球疫情肆虐，出口企業面臨嚴峻挑戰，復工並不容易，自由亞洲報道，中國製造業基地珠三角、長三角部分大型製造商、陷入不是停產休假、就是倒閉結業的窘境。疫情加速外資撤離中國，短期內恐很難再返回中國投資。據報道，珠三角和長三角的復工率已達90%以上，但是真正開工的企業很少，特別是出口製造業的工廠，幾乎沒有訂單可做。

在中國的美國商會3月中旬就新冠肺炎疫情對美國在中國企業的影響發布調研報告，顯示超過一半的企業預計收入將大幅下降，對接下來的經濟發展持悲觀態度。

新華社3月29日評論稱，“一手抓戰疫，一手抓發展，是習近平部署、指揮的兩場硬仗。”現在是戰疫不能說完全結束，已經開業的影院重新關閉，上海等地突然宣布關閉室內景點就很能說明問題，疫情與消費、中國與世界緊緊關聯。

但習近平的這一個“硬仗”不好打，防疫，人們可以忍受封鎖，經濟如果恢復不起來，失業率大增，就會動搖習近平統治的基礎。