袁國勇︰香港疫情「少少失控」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，香港在過去十天新增約430宗武漢肺炎個案，預計短時間內可能會出現單日超過100宗確診個案；而港大微生物學系講座教授袁國勇更形容，香港疫情進入「少少失控」的狀態，憂慮香港隨時出現二千宗本地個案。與此同時，港府將把病情輕微者轉往「二線隔離病房」，以應對患者增加的情況。

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面對疫情嚴峻，港府已由昨(29日)天起實行限制多於4人聚集，立法會為此取消本周三的大會，是首次因公共衛生停開會議；而馬會昨天亦舉行了首次只有馬跑而沒有現場觀眾和沒有馬主拉頭馬拍照的賽馬日，馬會其後發出公告，指獲港府豁免4月三天賽馬日受相關條例限制，容許經登記馬主入場，並須符合一定條件。

香港昨日單日新增59宗武漢肺炎確診個案，累計確診個案達641宗。新增個案中大部分有外游紀錄，但有六宗確診個案未找到感染源頭，衛生防護中心傳染病處主任張竹君憂慮，感染源頭不明個案增多，反映有小區傳播，期望以「社交距離」阻止疫情蔓延。

面對感染個案大增，袁國勇今早在電台節目指出，本月19日前從海外回港的人士，全部沒有接受測試；當日後入境的，亦有很多人沒有接受測試，加上現時病毒測試的數目太少，未能識別小區上很多病徵輕微的患者，患者追蹤的工作亦十分緩慢，無法快速切斷傳播鏈，相信有不少患者留在小區，再加上港人防疫措施開始鬆懈，他形容，香港已開始進入「少少失控」的狀態。

他認為，目前最重要是源頭控制，並制止小區擴散。但面對新增確診人數不斷增加，他預料，香港隨時出現二千宗本地個案，對醫療系統造成巨大壓力，同意把病徵輕微或較年輕的患者，由一線隔離病房轉至二線隔離病房或檢疫中心，甚至自行居家隔離。他解釋，部分病徵較輕微的患者在確診後七至十日便會產生抗體，病毒量減少，傳播病毒的風險相對較低，加上驗血報告正常的話，可以考慮轉至二線。

醫院管理局行政總裁高拔升在同一電台節目指出，由於病床緊張，醫管局已安排在本周內啟用400張二線隔離病床，以騰空一線隔離病床給病情較嚴重的患者。他續稱，疫情可以在短時間之內急速變化，須作不同準備，包括考慮將病情較穩定及康復中的病人轉至檢疫中心隔離的可行性。

港大的何栢良同意病情穩定的病人在安全情況下離開醫院，但反對讓他們家居隔離，因為有關患者仍有傳播風險，而他們的糞便等檢測樣本仍可能呈陽性，病毒有可能經過舊式大廈的排污渠傳播，從而造成大廈群組爆發風險。他指出，若把輕微患者放回小區，港府必須有效隔離有關確診人士，並確保其隔離住所的排污系統安全。

何栢良又建議，港府應以緊急立法方式要求市民在公眾場所配戴口罩。