被指以抗疫擴張影響力 華春瑩：難道希望中國無動於衷、見死不救？

針對近日歐美多國提出應警覺中國通過對外疫情援助順帶“藉機施加影響力”的聲音，中國外交部發言人華春瑩在3月30日的記者會上反問說，“難道希望中國此時無動於衷、見死不救嗎？”

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有記者提出，一位法國部長在周日受訪時稱，中國在全球疫情中通過對外援助搞宣傳，操縱他國民意。對此，華春瑩在記者會上則表示，聽到某些西方人士的相關言論。她說，“他們是不是希望中國面對其他國家出現的、非常嚴峻的新冠肺炎疫情的形勢，看着有這麼多其他國家的人民在遭受肺炎疫情的折磨、痛苦，有越來越多的人生命在失去，是不是希望中國在這時袖手旁觀、無動於衷呢？‘或者說他認為，他們自己可以比中國做的更多更好？’”華春瑩強調，“如果是這樣的話，我們非常地歡迎。國際社會應該一起加強團結，向其他抗擊疫情國家的人民提供越來越多的、寶貴的、及時的幫助”。她表示，“其實大家已經看得非常清楚，這場突如其來的疫情以一種近乎慘烈的方式，再次證明人類是命運共同體，面對疫情沒有任何國家可以獨善其身，唯有團結合作才能共同應對。”

“面對疫情，幫助別人就是幫助自己。”華春瑩說，“中國人民不會忘記，在中方抗擊新冠肺炎疫情最困難的時刻，國際社會給了我們寶貴的支持和幫助。中華民族是懂得感恩、投桃報李的民族，中國政府和中國人民經過艱苦地努力，付出了巨大的犧牲，目前國內防控疫情形勢在持續向好，我們在繼續做好國內一級防控的同時，在盡其所能向其他有需要的國家提供力所能及的幫助。”華春瑩強調，“我們所思所想和所做的，都是如何盡自己的所能去幫助那些有需要的國家和人民，同國際社會一道守望相助、相互支持，最大程度地去搶救和維護各國人民的生命安全和健康”。她並稱，“我很想問問那些陰陽怪氣說風涼話的人，他們到底為抗擊疫情做了什麼？就像我剛才講的，難道他們真的希望中國此時無動於衷嗎？見死不救嗎？”

歐美多國政要近日紛紛出面警告小心中國政府正在改變針對此次疫情爆發經過，及中方所扮演角色的敘事方式所採取的干預，並為重塑和給予中方在外界眼中一個負責任大國的努力。美國國務卿蓬佩奧3月25日在參加完七國集團外長會議後表示，其他與會國官員都意識到中國當局為轉移注意力和逃避責任而展開的散布“不實信息”的運動。歐洲方面，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）近日則在一篇博客文章中呼籲，歐盟國家在這場全球輿論戰中爭取影響力。他說，"中國全力推出的信息是，他和美國不同，是一個有責任感的、值得信賴的夥伴。"他還表示，"在這場輿論戰中，有人正試圖詆毀歐盟有責任感、值得信賴的形象，對此，歐洲必須保護自己不受到詆毀。”

法國總統馬克龍另在上周六齣版的意大利媒體聯合訪談中警告稱，不要被來自一些國家大規模宣揚援助意大利的描述“毒害”。他強調，“法國始終站在意大利一邊。”馬克龍說，“人們說了許多有關中國和俄羅斯對意大利的援助，為什麼一句不提法國和德國早就向意大利送去二百萬隻口罩和幾十萬件保護服？”馬克龍補充道，“這些當然不夠，但是這是一個開始，我們不能自己被國際上我們的一些合作者或者競爭者毒害”。他說，“相反，我們也應該要提醒的是，歐盟在中國爆發疫情的時候給予了中國援助，當這個國家遭受疫情侵襲最嚴重的時候，我們向她送去了50噸的醫療物資。”