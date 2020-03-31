世銀料中國今年經濟最差只有0.1%增長 央行馬駿籲不為GDP設目標

世界銀行最新的經濟報告預計，受到俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒影響，中國以致東亞及太平洋地區發展中經濟體的經濟增長將大幅放緩，預料今年中國經濟增長(GDP)將放緩至2.3%，最差更可能只有0.1%的增幅。中國中央銀行貨幣政策委員會委員馬駿亦認為，中國GDP下降到1%或2%是有可能的，而面對巨大不穩定性，建議中國今年不要為GDP定目標，以免被迫搞「大水漫灌」。

廣告 繼續瀏覽後續

中國去年的GDP是6.1%，但受到疫情衝擊，不少專家月前已開始討論，中國今年的GDP難以「保6(%)」，可能要下調到5%或以下，中國的《經濟日報》及其中國經濟網今(31日)天報道，央行貨幣政策委員兼清華大學金融與發展研究中心主任馬駿在該報舉辦的視訊座談會上表示，受疫情影響，中國不可能實現6%的GDP增幅，實現4%到5%的難度也很大，「有很多經濟學家預測中國經濟增速可能降到百分之二點幾、一點幾等等，這些情況都是有可能的，因為最後對經濟的影響主要取決於歐美疫情的發展」。

他建議，不要為今年GDP訂定目標，否則，當局不知要用多少財政和金融資源去刺激經濟，而且硬定目標的話，尤其是要把GDP增長目標定在「很可能實現不了」的6%，「很可能把宏觀政策綁架，最後被迫搞“大水漫灌”」。

馬駿又說，如果訂定一個不切實際的GDP增長速度，地方政府的反應往往是大搞基建，但實際上，這些基建投資一般都是資本密集型的，短期內對解決就業問題、失業後的民生問題，沒有什麼幫助。

他建議，為了解決中國面臨巨大的失業及其引起的社會穩定問題，政府應出資設立一個微型經營者的擔保基金，為微企貸款提供全額擔保，而貸款可以通過金融機構，包括中小銀行和互聯網銀行來具體落實。至於資金來源，則可以考慮發特別國債集資。

馬駿說，十人以下的微型企業和個體工商戶在疫情衝擊下最容易失業。據統計，這一群體大概有2億人，支撐着7至8億人的家庭生計，但這些經營者基本上沒有被銀行體系所覆蓋，難以在現時的所謂「中小企救助」中受惠，須要財政出錢資助，以免資金煉斷裂而造成人員失業。他強調，事件應以宏觀政策和社保政策來關注。