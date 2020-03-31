加拿大民調：疫情過後社會將更富同情心

加拿大一項民意調查顯示越來越多的出生於1997至2012年間的年輕人轉向宗教來應對疫情大爆發，據信這種超越唯物主義的轉變會使疫後社會變得更富同情心。

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加拿大卡爾加里安斯蒂斯傳播諮詢公司（Anstice Communications）最近對安大略省、艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省的800名受訪者所做的調查發現，27%受訪者呈現上訴傾向，他們大多數是Z世代年輕人（Gen Zer），67％的人最珍惜健康、家人和朋友這些生活中最基本的因素，38％的受訪者表示比以前更願意幫助陌生人。調查公司對此頗感驚訝，因為這表明“新冠病毒已經徹底顛覆了昨天放縱的消費文化，加拿大似乎正在進入一個更加富有同情心和友善的社會。”

受訪者還表示疫後將把尋找“重於物質主義的人生意義”放在首位，並希望將錢花在與他們具有相同價值觀的企業的高質量產品上。這意味着疫情已經喚醒了消費者，人們比以往任何時候都更加重視生活的基本必需品，而這些在過去被認為是理所當然的。在過去很長時間裡，消費者專註於購買，但現在一些基本原理正發生有意義的變化。

這次民調還發現人們對能源行業和公用事業有了新的認識，有50％的人希望僱主可以繼續提供在家工作的選擇，52％的受訪者希望可以長期接受在線教育。