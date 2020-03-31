古特雷斯：全球面對二戰以來最嚴峻危機 世衛：新冠疫情在亞太地區“遠未結束”

聯合國秘書長古特雷斯周二警告，全球面對自二次世界大戰以來最嚴峻的危機，新型冠狀病毒大流行遍及全球各國，疫情不但威脅人類的健康，還會使全球陷入衰退。另外，世衛稱新型肺炎疫情在亞太地區“遠未結束”。

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古特雷斯發表一份報告，探討新型冠狀病毒的社會經濟影響。他指出，新型肺炎結合其經濟衝擊會加劇全球不穩定，動亂和衝突。

古特雷斯呼籲全球對病毒大流行及所引發的社會和經濟破壞，作出更強有力和更有效的回應。他強調，鑒於疫情的規模,應由世界衛生組織牽頭，協調各國，帶領國際社會作出大規模而全面的行動，才有可能戰勝此次病毒大流行。

世衛組織西太平洋區域主任葛西健周二表示，新型冠狀病毒疫情在亞太地區遠未結束，他形容將是一場持久戰，提醒區內各國要做好應對準備，切勿放鬆警惕，要為疫情大規模社區傳播做好準備。

葛西健在的視像記者會表示，目前亞太地區已有國家遏制病毒傳播或設法延緩疫情的蔓延，近期大家更多關注病毒在西歐和北美的快速傳播，但實際上“疫情在亞太地區遠未結束”。

葛西健建議，各國應採取一系列措施，包括及早發現、隔離和治療患者；迅速追蹤和隔離密切接觸者；採取多種公共衛生措施增加社交距離，減緩和阻止病毒傳播；動員所有社區採取行動，保護弱勢群體。