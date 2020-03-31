四川涼山西昌發生森林大火 19名救火人員喪生

中國四川省涼山州西昌森林3月30日下文發生火災，現已造成19名救火人員喪生。其中，打火隊隊員18名、當地嚮導1名。大火發生後，火勢蔓延迅速，危及西昌城區。

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當地時間30日15時51分，西昌市護林防火指揮部辦公室接到電話報警，馬鞍山方向發生森林火災，初步判定，起火位置位於涼山州大營農場。火災發生後，當地政府組織專業撲火隊伍300餘人、應急民兵700餘人進行處置。

31日凌晨1時30分，指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業打火隊21人在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。接到報告後，指揮部立即組織展開搜救。7時許，搜尋到3名打火隊隊員，送往醫院救治，目前生命體征平穩。搜救隊伍隨後陸續發現有19人不幸遇難，其中18名為打火隊隊員，1名為當地嚮導。

後續報道指出，遇難的這支打火隊在趕往火場的路上，風向忽變，一行人被大火包圍，不幸喪命。山火一度迅速蔓延，直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，其中包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、兩處加油站、四所學校以及西昌最大的百貨倉庫等重要設施。

火災發生後，西昌市立即組織各類救援力量共2044人開展撲救。同時緊急疏散周邊群眾1200餘人。目前，火災現場5公里內所有市民已有序撤離。西昌市公安局已對部分區域實行了交通管制。

記者於31日8時許在此前着火的瀘山半山腰看到，經過消防救援力量一夜奮力撲救，目前森林火災現場已不見明火，仍有多處煙點，消防救援力量正通過直升機運水撲火。

據了解，近期中國各地森林大火頻發，僅3月17日至24日一周時間，國家森林草原防滅火指揮部辦公室共接報處置森林火災56起。此次在救火行動中喪生的19人的名單隨後得到了當地政府的公布。