如何處理任志強 習近平騎虎難下？

任志強自從寫了一篇不點名批評習近平---是一個渴望權力的小醜，是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜，而其獨裁的作風加劇了新冠疫情後就失蹤了。他是在69歲生日後第三天失蹤的，同時失蹤的還有他的助手和兒子。

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任志強敢於與習近平撕破臉，加之他在中共高層中人脈廣泛，他的突然失蹤更引起廣泛的關注。紐約時報報道說，“他和中國國家副主席王岐山從初中以來就一直是朋友。任志強在2013年的自傳中寫道，王岐山有時會在深夜打電話給他並聊上幾個小時”。任志強做大老闆的時候，還曾僱傭如今是國務院副總理的劉鶴為兼職研究員。

前不久，與王岐山及任志強都是舊識的陽光集團主席陳平轉發了一份要求緊急召開中共政治局擴大會議的建議書，信的核心內容，是要習近平為近年來中國社會的更趨專制、為一系列錯誤決策包括中美衝突、香港危機以及延遲對抗新冠疫情時機負責，就是請君走人的意思。陳平後來出面解釋他只是轉發了這封信，並不知作者何人，但他同時指責，造成傳言橫飛局面的，就是沒有言論自由的結果。

任志強，陳平都具有紅二代背景，加之各自與中共高官階層的特殊關係，有的觀察人士據此認為，這可能意味着中共內部對習的統治已經到了忍無可忍的地步，習近平宣揚親自指揮抗疫的17萬人大會講演被任志強批得一錢不值，意味着公開撕破臉了，在任，明明知道力量懸殊，也要為歷史留下一筆。

那之後，任志強失蹤了，引發輿論的強烈關注，有說他被中紀委隔離了，有說他患重病送院搶救的，還有點說他在絕食的，。3月25日傳出“五老上書”習近平要求釋放任志強，26日，傳出馬雲等企業家聯名透過李克強要求釋放任志強，各種傳聞，真假難辨。

3月31日，著名記者高瑜轉發一則消息否認了任志強在絕食。高瑜後來發出的另外一推說，“老任住在原鐵道部太平莊交通部黨校，由其外甥蕭颯照顧其生活起居，昨夜委託北京市委宣傳部副部長徐和建對外捎句話：‘我很好，我不是被軟禁，我這是黨內禁閉，我的黨籍不會被開除，大家放心!’”。

如何看這段話，至少他不是自由的，但說黨籍不會被開除是什麼意思，這是否意味着習近平不會去碰他？這段消息對任志強目前的處境似乎並沒有澄清多少。

任志強一向以敢言聞名，2016年，習近平稱，中國的新聞媒體都必須為黨服務，在微博上擁有幾千萬粉絲的任志強立即回擊，他說新聞媒體應該為人民服務，而不是為政黨服務，否則人民就將遭殃。 很快，他的微博帳號被取消，他被留黨察看一年，護照被沒收，家人不許離開中國等等。

從任志強再髮長文抨擊習近平17萬人視頻大會的講話，顯然，他不畏懼什麼，因為在習近平大權獨攬的情況下，縱使他在中共黨內有人脈，甚至有老友王岐山，很難想象他們會公開出面替他辯護。

這兩天，任志強的好友發出一份致北京市委的公開信，他們向北京市委要人。信中寫道：任先生無論觸犯了任何法律，都不應該在光天化日之下被‘失蹤’，那種‘秘密抓捕’只是野蠻時代的產物，與現代文明格格不入，這種事情的發生，只會令大國形象受損，只會令一個政權喪失公信力”。

一批自認為是任志強“精神朋友”的海外學者或獨立人士以及網絡聞人也加入了簽名信，包括李江琳，夏明，吳祚來，一劍飄塵，老燈等人。他們表示雖與任志強先生素昧平生，然而認同他對正義對真理的追求，抗議當局對他非法物理的抓捕關押，要求立即釋放任志強。

關於任志強的各種傳聞難以查實，但這是一個非常詭異的現象，有人認為這一現象說明中國人心浮動，政局微妙，而大權在握的習近平實際上不得人心。習近平最後會放過任志強嗎？比較樂觀的分析認為：習近平現在有點騎虎難下，如果嚴懲重判，會受到黨內各方的異議和政治壓力，如果輕放，有可能造成其他人群起效仿。習近平會這麼優柔寡斷嗎？不少人表示懷疑。至於王岐山與任志強的特殊關係會起到什麼作用？旅美獨立學者吳祚來認為：“王岐山與習近平是命運共同體，是終身副主席？誰反習就是反王，任志強也不例外？習如果槍斃任志強，王是第二個補槍的人......”