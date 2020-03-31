巴黎警方沒收數萬隻從中國寄來的口罩

法國宣布封城後，所有人出門都要隨身攜帶從網上下載的“通行證”。這是巴黎警察正在盤問路人。

巴黎警方星期一在巴黎近郊93省聖德尼一處倉庫沒收了32000隻口罩。警方隨即將其交給巴黎大區衛生管理局，以備發放給該省醫療部門使用。

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一個郵件管理分發中心所屬的倉庫負責人向警方提供了線索，這座位於Saint-Ouen市的倉庫收到了13個來自中國的大包裹，裡面裝着外科口罩。

93省警局通過推特表示，隨後有兩人前來倉庫提取包裹，但無法說明這批口罩的醫療用途，也無法證明他們自身具備醫護能力。

為對抗快速蔓延的新冠病毒，法國政府下令禁止轉手倒賣口罩，截至目前，這是93省沒收的最大一宗口罩。

一周前，巴黎警方在93省Aubervilliers一家華人商店發現28800隻外科口罩，沒收後同樣交給了巴黎大區衛生管理局。

巴黎檢察院已立案調查。

如同Saint-Ouen一樣，這裡居住着眾多的華人。

新冠疫情爆發後，法國醫用口罩奇缺，法國日前已向中國訂購了十億隻口罩，並特別開通“空中橋樑”，從星期六起，已有數百萬隻口罩從中國運抵法國。

法國總統馬克龍周二走訪了法國西部昂熱市口罩生產廠家Kolmi-Hopen，馬克龍在企業發表講話說，希望在年底之前，法國在口罩生產領域實現完全自主。馬克龍表示，到四月底，法國企業生產的N95口罩以及其他類型的口罩將達到1000萬隻。

馬克龍還表示，一個由四大工業企業組成的聯合企業已經成立。該企業制定的目標是到5月中旬生產1萬台呼吸機。