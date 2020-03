從黑馬到諾獎得主—劉曉波紀念文集英文版4月1日在美出版

獨立中文筆會官網發布新聞稿說,已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的英文版紀念文集「劉曉波之旅程:從黑馬到諾獎得主」4月1日在美國出版,其中收錄遺孀劉霞、西藏精神領袖達賴喇嘛和相關人士撰寫的紀念文章。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天援引獨立中文筆會新聞稿表示,英文版紀念文集名為「劉曉波之旅程:從黑馬到諾獎得主」(The Journey of Liu Xiaobo: From Dark Horse to Nobel Laureate),由美國小說家兼記者、國際筆會榮休副會長艾克曼(Joanne Leedom-Ackerman)主編,並由美國內布拉斯加大學(University of Nebraska)的波多馬克出版社(Potomac Books)出版。

這本文集收錄了劉曉波妻子劉霞,達賴喇嘛、美國的中國研究學者黎安友、「零八憲章」主要起草人之一的張祖樺、中國流亡藝術家艾未未以

及世界各國政治家、學者和民主人士所撰寫的紀念文章。

這篇新聞稿說,紀念文集“闡明了劉曉波的一生經歷,從青年學生時代,通過他不可或缺的行動,直到他最後日子的掙紮”;並引述了美國國家圖書獎得主、美籍華裔作家哈金錶示,這本無價之書展示了劉曉波的興趣、關注和思考的範圍和深度,“幫助我們貼近地了解這位傑出的人。這本書作為一本文獻,承擔了另一種見證,既是個人的也是歷史的”。

美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友則表示,這位已故諾貝爾和平獎得主,通過這些由他的友人和仰慕者貢獻的親密回憶和深刻反思活了下來,其中許多人正如同劉曉波,是為中國民主進行長期艱苦奮鬥的英雄。

新聞稿並摘錄文集簡介指出,劉曉波的非暴力活動“曾引領了從天安門廣場到支持西藏及其他地區的全國民主潮流”。他最勇敢的行動或許就是起草「零八憲章」這一“對中國的民主願景,包括自由選舉和結束共產黨的權力壟斷”。

2008年,劉曉波與憲政學者張祖樺等人共同起草「零八憲章」。之後,北京當局以“涉嫌煽動顛覆國家政權罪”刑拘劉曉波,來年批准逮捕,再判其11年重刑。

劉曉波服刑期間, 2010年獲得諾貝爾和平獎,但未能前往領獎;2017年6月因肝癌晚期保外就醫,後於7月13日病逝,令世人唏噓不已。