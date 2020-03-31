意大利下半旗默哀悼念新冠死者 英國13歲少年死於新冠毒

歐洲新冠疫情仍未緩和。疫情最嚴重的意大利周二全國下半旗並在中午默哀一分鐘，悼念在新冠病毒肺炎死者，並向醫護人員致敬。英國新增死亡病例創單日新高，其中包括一名13歲少年。

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羅馬市長拉奇在羅馬廣場上表示，“這是意大利舉國的傷痛”，他說，我們終將走出疫情。周二意大利單日新增確診和死亡人數都略有上升：周二新增837例死亡，高於周一的812例，累計1萬2428人死亡，新增4053例確診，高於周一的4050例，累計10萬5千多例。

意大利在上周日和周六，分別新增5200多例和5900多例確診，到周一和周二分別減到4000多例，顯示新感染的增長情況放緩。在疫情最嚴重的北部倫巴第區，每日死亡數字大幅下降，單日確診至少連續第3天減少，疫情改善快過意大利其他地區。意大利當局在米蘭已完成興建一座可容納200張病床的野外醫院，舒緩其他醫院的壓力。

西班牙周二單日死亡又打破紀錄，新增849人死亡，新增9222例確診，全國累計確診9萬4417例，累計死亡8189例。西班牙已經祭出更嚴厲的限行措施，包括禁止舉行葬禮，出席下葬人數不得超過3人。

英國內閣辦公室大臣高文浩周二表示，英國新冠肺炎新增381人死亡，其中包括一名13歲少年，創單日新高。高文浩在疫情簡報會說，死亡病例上升速度令人吃驚，升幅近30%，累計近1800人死亡。高文浩也表示，有跡象顯示，社交限定措施開始見效，拖慢病毒的擴散速度，但不表示現階段可以放鬆限制措施。國家衛生局的醫療總監認為，未來一兩星期是抗擊疫情的關鍵時刻。

比利時傳出一名12歲女童感染新冠病毒死亡，這是當地最年輕的死者。比利時有1萬2705人確診，705人死亡。

荷蘭周二宣布，將限行令延長到4月28日。荷蘭新冠病毒死亡1039例，累計確診近1萬3000例。