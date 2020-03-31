時隔一年 四川涼山同日又大火 又是幾十名消防隊員犧牲 政府被質問在做什麼

中國四川涼山州西昌市3月30日發生大火，18名消防員和1名嚮導喪生，習近平和李克強都做指示，“需高度重視”，但被捅出整整一年前，同一個地區，同一場大火，同樣燒死了幾十名消防員，不知習近平是否做了同樣的批示？為什麼悲劇重演？

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3月30日當地時間下午4時許，四川涼山西昌市木里縣瀘山爆發森林火災，新華社報稱因瞬間風向突變，風力陡增，撲火人員避讓不及，造成19人死亡。事後，“習近平高度重視並作出批示”，“要求施救、滅火之外”，對安全隱患“務必要高度重視”，李克強表示，“要深刻總結近期多起森林火災人員傷亡的教訓……堅決遏制特大森林火災發生”等等。

這件事讓許多人傷心的是，恰恰在一年前的2019年3月30日，也在四川涼山爆發森林大火，31名消防員犧牲。

媒體人李海鵬悲憤地寫到：“去年3月30日，涼山森林火災27名消防員和4名村民犧牲，今年同一天同一個地方又是森林火災18名打火隊員和1名嚮導犧牲，然後和去年同一天同一個地方，同一個宣傳幹事，使用當地同一個當地宣傳部群(名字都不用改還叫‘3.30新聞媒體群’)，安排前往採訪的記者們入住了同一家酒店，然後是和去年一樣的‘逆行英雄，最美男兒‘，然後是和去年一樣的，’逆行英雄，我們接你回家‘。西昌又響起了和去年一樣的鳴笛致敬聲，犧牲者們看來也將會和去年一樣的備極哀榮“。

作者沉痛地質問：”唯獨缺少了一本也許可以叫做『3.30新聞』的書來提供意外，這本書可以寫寫這整整一年之間到底發生了什麼？當地政府做了什麼，又沒做什麼，為什麼做，又為什麼沒做，以及森林火災之後是如何指揮的，又為什麼如此指揮？“”可以寫寫誰得，誰失。誰在火中哭泣，誰在火中取粟“。作者最後警告：”’歷史是循環的’會升級成‘歷史是複印的’“。

有網友和當今的疫情聯繫起來評論：”Sars之後沒有反思和追問，只有感動中國的國家災難美學，所以會有現在的新冠；去年西昌木里大火，今天西昌木里大火，連時間都不帶變一下，仍然沒有反思沒有質問，只有偉光正…不難想象，今後可能還會有什麼樣的病毒，什麼樣的人為災難會發生在中國“。

還有人指出，去年那場大火發生後，網上展開了熱議，提出了許多好的建議，尤其是西方發達國家成功的經驗，“他們永遠聽不進去，只會一味的讚美和歌頌，就像這次瘟疫一樣，你真的相信已經控制住了嗎？”