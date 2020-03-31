李蘭娟團隊踏上返程：武漢疫情大局已定 謹防境外輸入

由中國工程院院士李蘭娟率領的援助武漢醫療團隊一行10人周二從當地撤離。她在出發前表示，武漢疫情“大局已定”，但疫情仍未結束，應謹防境外輸入病例。

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自今年2月2日在新冠疫情肆虐湖北武漢之際，李蘭娟等帶隊從浙江馳援武漢。武漢疫情被指基本得到控制後，李蘭娟團隊在當天出發返程。據《長江日報》報導，李蘭娟當天上午率領其團隊臨走前，武漢東湖高新區、武漢大學人民醫院為其舉行簡單而隆重的歡送儀式。出發前，李蘭娟指出，武漢目前疫情“大局已定”，逐步向好，但疫情仍未結束，要繼續抓好重症患者救治工作，謹防境外輸入病例。據《中國衛生雜誌》微信公眾號的消息，李蘭娟在1月31日向國家衛健委提出，願意帶隊去支援武漢，用了短短2、3個小時，集合了感染病學科、人工肝、重症醫學科等方面的10人專家組。在武漢期間，其團隊被安排到武漢大學人民醫院東院區，即國家衛健委指定的冠病重症患者定點救治醫院。

李蘭娟另在接受央視採訪時，當探討應對新冠病毒的心得時表示，“一方面認識了它的傳染性比其他的病毒要強。第二個（方面），我們在這裡收治的病人，尤其是重症病人當中要清除（病毒）確實要花點力氣。我們正常的病人到五十多天才轉陰（性），所以對這個病毒要有充分的認識。抗病毒的治療不能在十天就停掉（藥物），應該用到病毒轉陰（性）以後，再有個三五天，真正轉陰（性）了，才（可以）停藥。所以這個病毒還是非常頑固的。這個病毒可能在表面上，看着像轉陰（性）了，實際上病人的肺部深度的炎症地方，可能還是存在着病毒。從我們病例學剖看來，病理解剖的（病人）痰里已經轉陰，但是在肺的實際當中還是分離着病毒，所以對這個病毒要有足夠的認識。”

李蘭娟稱，“重（症）病人只要早期的發現癥狀，早期的進行檢測。切實的應用人工肝等技術治療，其實是可以阻斷它向危重症發展的。所以我們治療的一些病人，只要是在七天到十四天以內，用人工肝等手段治療，阻斷了危重症發展，全部能夠救過來，所以說這個病人只要前期治療還是很有效的。”另據中國國家衛健委周二介紹稱，昨日新增48宗新冠病毒確診病例，都是境外輸入個案。新增一人死亡，死者是湖北人；新增44宗疑似病例，都是境外輸入。當天有近1200名密切接觸者，解除醫學觀察。國家衛健委還稱，截至30日晚，中國大陸累計確診病例為81518宗，經治療後出院的病人，累計有76000多人，至今共3305人死亡。

值得一提的是，中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組30日提出，要求加大對新冠肺炎無癥狀感染者篩查力度。中國國家衛健委周二宣布，自4月1日起，在每日疫情通報中公布無癥狀感染者報告、轉歸和管理情況。