法國新增新冠病毒死亡近500例再創“新高”

法國總統馬克龍周二在考察西部一家口罩生產企業時宣稱，法國將儘快實現口罩及呼吸機自主生產。法新社說，在法國遭受新冠疫情重創之際，馬克龍提出“戰略工業”自主權。法國24小時內新增新冠病毒死亡近500例，創下疫情開始以來“新高”，累計超過3500例。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克龍周二考察位於曼恩-盧瓦爾省，法國目前最重要的口罩生產企業Kolmi-Hopen時強調，法國要重拾“主權”，對一些首要需求產品不再依賴進口。法新社說，今天正在經歷新冠疫情衝擊的法國在口罩等必須醫療品上的“稀缺”，成為法國依賴中國進口的象徵。面對來自各方的批評，馬克龍周二視察口罩生產企業，旨在表明法國今後將徹底擺脫這種被動依賴“之痛”。

法新社報道，法國各醫院接近“飽和”，一線的醫護人員不停地抱怨醫療防護設備短缺。醫用口罩需求量目前是每周400萬隻。馬克龍周二參觀的Kolmi-Hopen口罩生產企業是法國目前4各主要生產口罩企業之一，目前該工廠每天24小時連軸生產。

據法國衛生部周二晚發布的統計，法國新增新冠病毒死亡病例499例，創下疫情開始以來的“新高”，累計死亡3523例，入院患者又新增1749例，達2萬2800人。而在入院患者中，重症病人人數新增457人，總數達5564人。