特朗普態度放軟 蓬佩奧提要抗擊來自中國的疫情假消息

美國國務卿蓬佩奧3月30日接受了來自多個亞洲媒體及關注亞洲問題媒體的電話訪談。他在受訪時當談到此次新冠疫情中出現的虛假信息，及對事件敘述方式加以左右的問題時重申，各國抗疫同時還要抗擊來自中國、俄羅斯等國有關新冠病毒的虛假信息。他強調要堅持透明度在防疫和對抗虛假信息努力中的重要性。

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蓬佩奧當被問及目前世界各地進行的，有關新冠病毒疾病的虛假信息運動時回應稱，“我們看到，這不僅來自伊朗和俄羅斯，也來自中國，還有其它國家。他們試圖採用某種敘述方式，敘述方式各有不同，但都有同樣的成分，那就是迴避責任，而且試圖在全世界混淆視聽，不僅在病毒起源問題上混淆視聽，而且在各國如何抗擊病毒以及哪些國家正在真正在向全世界提供援助的問題上混淆視聽。我們認為，重要的是，要糾正這些敘述方式。特朗普總統在某些虛假新聞方面已經明確地糾正了視聽。我們也在試圖這樣做。這是重要的。”他提出，“我聽到人們談論虛假信息。他們的焦點只是一開始發生的事情。但是，還需要確保透明度，確保有清晰的數據集，確保確診病例如實通報，確保發向世界各地的貨物是高質量的、能夠正常工作的，並確保我們在世界各地精確追蹤這些體系。擁有這種良好的透明度是絕對重要的。”近日，不少中國出面援助或出售跟疫情有關醫療物資的國家都相繼曝出了部分產品質量存在問題的新聞，中方對此也進行了積極回應。

過去數周中，美中兩國就疫情來源及相關責任問題展開的外交論戰，似乎隨着近日兩國領導人的電話通話後有所緩解。蓬佩奧曾於3月25日七國集團外長視頻會議後揚言稱，“中國共產黨對我們的健康和生活方式構成嚴重威脅，就像‘武漢病毒’疫情所清楚顯示的那樣。”特朗普本人在近來也多次運用“中國病毒”這一詞彙。值得一提的是，自兩國首腦27日互通電話後，特朗普在30日接受福克斯新聞電視採訪時，當被主持人問到中國等國散布的虛假信息運動的問題則進行了淡化處理。主持人提到，《華盛頓郵報》有關中國、伊朗和俄羅斯在世界範圍針對美國的疫情回應發動了複雜疏密的虛假信息運動，包括病毒源自美國的說法，特朗普回答說，“首先，你不知道他們在做什麼，所以當你在《華盛頓郵報》上讀到時，你並不會相信它。”他還說，“我基本上不會相信我看到的，我在《華盛頓郵報》上見過太多虛假的故事了。”

而被問到“中國官方參與這場輿論戰”，特朗普回答稱，“他們這麼做。我們這麼做。我們用不同的說法來稱呼它。你們知道，我針對中國發表了強烈的聲明，包括‘中國病毒’......我想，對我的聲明他們絕對是不高興的。他們說是我們的軍人乾的。我說：你是說‘中國病毒’？突然之間他們說，讓我們好好說話吧。”他說，“每個國家都會這樣做。”