美聯儲預測：新冠將使4700萬美國人失業 超過1930年代大蕭條

新冠病毒疫情對美國經濟的衝擊才開始，聯邦儲備局（Fed）預測美國將有4700萬人因此失業，失業率高達32.1%，超過1930年代“經濟大蕭條”時期的24.9.%。

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失業人數之所以會那麼多，是因為政府為控制病毒蔓延，下令民眾“居家避疫”，大幅減少經濟活動，使得靠人流營運的行業大幅裁員所致。

聯儲局經濟學者米格爾·法里亞·卡斯特羅(Miguel Faria-e-Castro)在上周發表的研究報告稱這些數字“是美國經濟百年僅見的大震撼”。

卡斯特羅提醒大家，上述預估數字還不包括從此退出職場的勞工人數，也未把國會剛通過的經濟振興方案效應估算在內。刺激經濟方案包括延長申領失業救濟金的期限、補貼不裁員或長期補貼失業員工的企業。

就業情況目前已夠糟糕：3月21日為止的一周，有328萬人首度申請失業金。道瓊斯民調預估，本周將另有265萬人首度申領失業金。

“可能遭解僱”的高風險職業裡面，主要是行銷人員、製造業員工、食品業等服務業人員。另有研究把2730萬“高度契約性”職業的從業員也列入高風險，例如理髮師、空服人員和餐廳、酒吧服務生。

卡斯特羅的報告把這些高失業風險行業的數目取個平均，算出約4700萬人，總失業人數將達5280萬，超過上一世紀兩次世界大戰之間大蕭條時期三倍多。因此報告建議特朗普或他的繼任人最好及早研議“後新冠疫情”時代的經濟對策。