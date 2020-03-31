華春瑩指責英美官員試圖向中國甩鍋：這鍋太大了，甩不出去

中國外交部發言人華春瑩在周二的記者會上表示，（針對新冠疫情）中國政府第一時間採取了果斷措施。面對近日美歐多國就中方存在應對疫情不當及失責的批評聲音，華春瑩回應稱，“這麼多天過去，美方還有人在叫囂，讓中國對美國的疫情負責，他們難道不心虛不愧疚嗎？這些人試圖製造出一隻世界上最大的鍋甩給中國，但對不起，他們甩不出去了。”

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有記者提出“近期，美國等個別國家有官員將本國疫情暴發的責任‘甩鍋’給中國，指責中國隱瞞實際感染數量，傳播新冠肺炎疫情的不實信息，試圖讓人們對美國處理這場危機的方式產生懷疑，還表示疫情結束後會和中國‘清算’”的提問，華春瑩回答稱，“當前新冠肺炎疫情在世界範圍蔓延擴散，特別是歐美一些國家形勢嚴峻。各國人民一致呼籲要加強團結合作，共同應對疫情。”但她同時強調，“中國政府第一時間採取了果斷有力的措施，全國人民團結一心、眾志成城，最大程度地保護了中國人民的生命安全和身體健康。” 她說，“根據世衛組織評估，中國政府採取的果斷、有力、及時措施，避免了數10萬人感染。許多國家也都認為，中國的經驗做法為其他國家提供了有益借鑒。中國政府秉持的公開、透明和負責任的態度，得到了國際社會的高度讚譽。”

華春瑩稱， “我們無意評判其他國家應對疫情的表現，但是正如世衛組織和很多國家領導人及專家、國際媒體所說，中國此次疫情應對為世界爭取了寶貴的時間。但有關國家到底有沒有充分利用中國作出巨大努力和犧牲爭取來的寶貴時間窗口期，我想相關國家政府是清楚的，人民也是能切身體會到的。”她指出，“1月3日中方就已經開始正式定期向美方通報分享有關信息。1月7日美國疾控中心和美國駐華使館就已經發出了赴武漢旅行的健康警告，1月25日美方就宣布關閉駐武漢領館並撤出其人員。2月2日美國政府就已經對所有中國公民和過去14天到過中國的外國人關閉邊境”。她說，“這麼多天過去了，美方還有人在叫囂，讓中國為美國疫情負責，他們難道不心虛、不愧疚嗎？這些人試圖製造一隻世界上最大的鍋甩給中國，讓中國成為最大的替罪羊。但是，這個鍋太大了，對不起，他們甩不出去的。”

華春瑩說，“疫情是面照妖鏡，人心善惡、品行高低盡顯其中，一覽無餘。病毒不講意識形態，也不分國家種族。面對疫情，各國命運與共，污衊攻擊、甩鍋推責都彌補不了失去的時間，唯有加強團結合作，才能夠儘快戰勝疫情。”值得一提的是，正是針對美國政府在1月底到2月初期間繼中國國內新冠疫情被公布後所採取的這一系列措施，華本人曾在2月3日的記者會上批評華盛頓稱，“針對有關疫情，絕大多數國家對中方抗擊疫情舉措表示讚賞和支持，對近期中國公民入境採取或加強檢疫防疫等措施，對此我們表示理解和尊重。與此同時，也有一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳。”

華春瑩在那次的記者會上強調，“美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撒出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。就連美國媒體和專家都對美政府措施表達了質疑，表示美政府對華採取的限制措施恰恰是世衛組織反對的，美方正在從過分自信轉變到恐慌和過分應對。禁止過去14天內曾赴華旅行外國人入境等措施也有侵犯公民權力的嫌疑，而且並不能真正降低病毒擴散的風險”。

另在周二的記者會上，有央視記者提問“美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅不久前接受採訪時稱，中國12月中旬已出現新冠肺炎人傳人疫情，中方隱瞞疫情使世界耽誤了6周時間。”中方作何評價，對此華春瑩回答說，“這個美國政客信口雌黃，不值一駁。我注意到連當時採訪他的美國記者都打斷他的話，指出他是在浪費時間。”她聲稱，“事實是，新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世界衛生組織以及國際社會通報疫情信息，包括第一時間分享病毒基因序列。”

此外，就有記者提問美國國務卿蓬佩奧30日同北約秘書長斯托爾滕貝格通話，談及反擊中國傳播與新冠病毒有關虛假信息和宣傳活動的重要性提問時，華春瑩回答稱，“疫情發生以來，中方與時間賽跑，與病毒抗爭，堅決遏制疫情蔓延勢頭。現在，很多中國企業仍在爭分奪秒、夜以繼日生產醫療防疫物資，為世界其他國家抗擊疫情提供物資保障。我們無心、無暇也不屑於發起所謂‘虛假信息運動’。”