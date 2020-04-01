世界疫情泛濫 訪美學者道歉說致愛國玻璃心崩潰

新冠肺炎疫情禍及全球各地，即因中國隱匿在先所致，中國訪問學者麥文鼎（Wending Mai，音譯）發電郵向周遭的美國同僚致歉，此舉造成五毛與小粉紅怒不可遏，傾巢而出洗版出征。

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據中央社報道說，中國訪問學者為疫情向美國致歉，五毛玻璃心崩潰。

該報道引述根據鳳凰網上的網友文章，博士後研究員麥文鼎藉著撰發電郵表示：“最近從中國傳出的冠狀病毒，從一場流行病演變成一場大流行病，給你們帶來諸多不便、甚至危及到人們的生命。作為一名中國人，我感到非常抱歉。”他說：“除了病毒臭名昭著的行為外，中國政府對疫情的掩蓋和世衛組織的遲緩反應，也是令人失望的原因，更是病毒傳播的原因之一。美國是一個偉大的國家，我相信美國。將生存和繁榮，我希望一切順利！”

該報道稱，怒不可遏的網友找到2年前中國留學生代表楊舒平在馬里蘭大學畢業典禮“誇讚美國空氣香甜清新”的塵封往事，一併謾罵麥文鼎和楊舒平“給中國人丟臉”、“做人沒有底線”等等。有網友還指出，麥文鼎之前，正在美國留學的孔志豪（Zhihao Kong，音譯）也曾在推特發表“道歉影片”，向武漢肺炎的病患表達誠摯歉意，並說“中共政權及中國人民應為這次的瘟疫負責”。

據文章說，最早發佈道歉影片的是一名中國女子，她在影片中表示：“對不起，中共隱瞞事實，我們人民卻保持沉默；對不起，因自私引起的囤貨；對不起，微信上傳播美國軍人將病毒帶到武漢的假訊息；我為所有病毒帶來的後果道歉。”