中國情勢雖好轉 世界市場情緒卻未隨之起舞並惡化

據瑞士在線金融和交易服務商瑞訊銀行（Swissquote Bank）周三評論稱，中國3月財新製造業採購經理人指數明顯好於預期，即使中國市場顯現一些樂觀情緒，但能源市場和石油市場仍承受巨大賣壓；歐美方面，隨着隔離措施在時間和空間方面的擴大，3月份的PMI數據肯定不會觸底，且本周的美國就業數據仍有令人失望的空間。

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據路透社今天報道說，中國情緒現一絲樂觀，但市場情緒仍在惡化。滬深300和上海綜合指數今天均實現小幅上漲，原因是最新數據顯示中國經濟企穩。3月財新製造業採購經理人指數為50.1，不僅高於一個月前的紀錄低點40.3，還明顯好於分析師的預期值45.5。但是，即使中國出現了一絲樂觀情緒，但能源市場和石油市場仍然承受着巨大的拋售壓力。

由於冠狀病毒導致經濟活動放緩，石油需求空前下降，石油收盤創下第一季度以來的最大跌幅，自年初以來下跌了66%。今天的數據應該表明，上周美國原油庫存可能又增加了370萬桶。在工廠關閉和飛機停飛的背景下，新增庫存無疑又加劇了全球供過於求的局面。

富時期貨指數下跌，表明石油市場和商品市場的持續拋售壓力應該會在開盤時打壓能源密集的藍籌指數。

報道稱，歐洲和美國都將於今日公布3月採購經理人指數終值，預計應該只能確認二者都錄得了製造業和服務業有記錄以來的最大跌幅。而且，投資者們知道，隨着隔離措施在時間和空間方面的擴大，3月份的數據肯定不會觸底。

在美國，ADP就業數據報告應該會顯示3月份新增私人就業職位顯着下降。市場預期的共識表明，美國經濟上個月可能失去了15萬個私人職位，而一個月前則為新增18萬個私人職位。明天將會公布每周失業申請人數，預計可能新增350萬人，而一周前為328.3萬人。周五的非農就業數據預計將顯示3月非農就業人數新增10萬人。鑒於市場預期可能還沒有適應美國各地迅速發展的局勢，因此，我們認為，本周的美國就業數據仍有令人失望的空間。

疲軟的經濟數據應該會打壓市場情緒，並使投資者將注意力轉向美國國會。美國國會已於上周簽署了歷史性的2萬億美元的救助計畫，該計畫將要求其加快提供6,000億美元的額外援助。該援助方案目前正在討論中。隨着美國局勢的惡化，投資者將會激烈地追求任何可能注入市場的資金，而不論這些資金是來自財政渠道還是貨幣渠道。