中國的無癥狀感染者到底有多少？

國外普遍對中國公布的疫情感染數字和死亡數字持嚴重懷疑的態度，其中有一個重要的因素就是當局沒有把無癥狀感染者計算在內。在中國輿論越來越擔心這一隱患的形勢下，中國衛健委3月31日公布了中國第一批無癥狀感染的數據。

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中國衛健委31日通報，目前中國有1541名無癥狀感染者正接受觀察。並決定從4月1日起，每日公布無癥狀感染者報告。當局還宣布，所有無癥狀病毒感染者必須集中隔離14天，經過兩次連續以及間隔24小時的檢測為陰性後才可以解除隔離。無癥狀感染者的密切接觸者也要進行14天的隔離觀察。

中國衛健委開始通報無癥狀感染數據，與其說是國際輿論質疑的結果，倒不如說無癥狀患者的隱患越來越大，中國公眾越來越擔心“暗箭難防”，讓無癥狀感染者在毫無知覺的情況下讓病毒四處擴散。最後導致最高層害怕起來，星期一，中國總理李克強領導的中國對抗疫情領導小組，專門開會討論如何應對無癥狀患者的問題，要求不能瞞報。次日，中國衛健委就公布出第一批數字。

無癥狀感染者是指無相關臨床癥狀，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的癥狀與體征，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測陽性者。無癥狀患者的規模到底有多大，港大與廣東省最新研究顯示，無癥狀感染者可能佔總感染人數當中的40%。而在3月20日著名科學期刊『自然』公布的研究指出，無癥狀或輕症患者佔總感染人數的60%。

截至3月31日，中國官方公布的新冠病毒累計確診 人數為8.2萬人，這個數字不包括無癥狀感染者。

香港『南華早報』3月23日引述其取得的一份中國內部文件的數據稱，中國在2月底以前至少發現了4.3萬多人的新冠肺炎篩檢結果呈陽性，卻沒有立即出現癥狀；這些人雖被檢疫與監控，卻沒有被納入官方統計的確診人數，當時中國官方公布的有大約8萬個確診病例。換句話說，中國當時總計至少應該有大約12.3萬多名確診病例，其中4萬多人無癥狀，即無癥狀比例將近35%。

這個比例仍然低於前面港大與廣東最新研究的40%，以及『自然』雜誌公布的60%。