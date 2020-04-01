傳習近平向特朗普承諾遏制虛假信息宣傳

3月31日在華盛頓召開的一場視訊座談會上，現任及前任的美國官員討論了疫情之下民主及威權體制的優劣勢。據美國國務院發言人還在發言中透露，習近平在上周向特朗普承諾，將遏制虛假信息宣傳。

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據自由亞洲報道說，美國務院發言人指：習近平向特朗普承諾遏制虛假信息宣傳。

美國國務院發言人摩根·奧特加斯3月31日（星期二）表示，中國國家主席習近平在上周四與美國總統特朗普的通話中，承諾將降低中共官方人員協同散布陰謀論的作法。據摩根·奧特加斯說，“習近平主席是否會履行他對特朗普的承諾，還有待觀察。但至少在短期內，我們已經看到中共官員停止了重複轉推這些陰謀論的作法。” 摩根·奧特加斯說，關注信息戰的國務院全球接觸中心(Global Engagement Center，簡稱GEC)發現，中共官員已不再像過去幾周，對散播陰謀論如此“激進”。

報道稱，摩根·奧特加斯當日是在美國智庫“大西洋理事會”（The Atlantic Council）的探討大國爭奪戰的視頻會議上，做出上述表示的。

3月12日，中國外交部發言人趙立堅在推特上發布了一個大量散播陰謀論的組織文章鏈接，散布新冠病毒是起源於美國的陰謀論。隨後，中國在世界各地的十幾家大使館轉發了趙立堅的推文。三天後，特朗普開始使用“中國病毒”一詞，稱以此強調病毒起源地。中美兩國外交戰硝煙四起。3月27日晚間，特朗普與習近平通電話，白宮事後的簡短摘要顯示，兩國領導人“同意共同努力，抗擊疫情”，並未提到摩根·奧特加斯所透漏的暫緩虛假信息戰。中國官方聲明也未提及。

據《紐約時報》則稱，特朗普採取“調停”立場，中美雙方就相互的公開攻擊“暫時休戰”。報導引述位一名美國官員的話說，華盛頓和北京達成了暫時性的緩和，要求雙方停止關於病毒對彼此的公開攻擊，但官員們對於暫時的休戰能否持續下去表示懷疑。

據摩根·奧特加斯介紹，2016年成立的原本專註於反恐任務的美國國務院的全球接觸中心（GEC），已經重新調整團隊，目前正全力應對來自外國的虛假信息戰。GEC成立了三個新團隊，分別負責來自俄羅斯、中國及伊朗的虛假信息。她說，GEC從今年1月就觀察到中共信息戰的行動，且在近幾周來進入新的模式，也就是由中共高階官員直接參與陰謀論的散播。美國高階官員因此首次走向檯面迎戰。據摩根·奧特加斯說，“我們不能對這種由中共官員帶頭的虛假信息戰坐視不管，過去可能透過GEC或其他單位來糾正，但此次由發言人、國務卿、甚至總統直接參與（反擊中共信息戰）。”

據該報道說，前美國國防部部長室策略師及中央情報局（CIA）分析師、任喬治城大學教授的科羅尼（Matthew Kroenig）日前出書《大國爭奪戰》（The Return of Great Power Rivalry），由歷史經驗剖析民主與獨裁製度的優劣。

“民主制度最強的優勢之一是外交、建立聯盟。因為民主的優勢是可信度；相比之下，獨裁主義難以建立聯盟，這跟他們的缺乏透明度、打壓信息有關。當事件發生時，人們無法相信他們。”

科羅尼提到，上一次世界進行民主與獨裁製度的辯論是在2008年金融危機時，此次則是應對新冠疫情威脅。他在書中得出的結論是，威權制度雖有其快速反應的優勢，但是權力並不平衡；相反，民主制度在經濟上、國防上、外交上都更有韌性，拉長時間軸來看更有優勢。據科羅尼指出，“當美國宣示中國是（對美國）國家安全最大威脅，歐洲盟友、亞洲盟友如日本、印度和澳洲都快速集結起來。當中國越來越強勢，更將促使其它國家團結起來平衡這個勢力”科羅尼說，新冠疫情以來，看到美中兩國的敵意及對抗加深，但美國的強項在於長期建立的國際聯盟體系，他認為最終民主聯盟仍將取得優勢。