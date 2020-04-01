北京8天無本地新增確診嚴厲防疫 清明或允掃墓推返城隔離14天

2月19日，戴着口罩的武警在天安門毛澤東巨幅畫像前站崗。

中國4月4至6日有3天清明節假期，但北京市官方下午表示，出北京掃墓返回後，需要居家隔離14天；且外省市進京仍須隔離，建議前往北京看診的病患優先選擇在當地就近就醫。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，清明出城掃墓，北京：返城後也要居家隔離14天。

報道引據新京報說，北京市下午舉行疫情防控工作例行記者會，針對因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，北京市政府副秘書長陳蓓與市衛生健康委員會發言人高小俊作上述表示。據陳蓓表示，鑒於疫情防控面臨嚴峻局面，北京的各項措施不能鬆懈，從嚴落實要求，市民在“清明期間出京返回後，仍需要落實居家隔離14天”的相關要求。她強調，疫情遠未過去，還不可以麻痹，建議市民暫緩遠行，少出門不串門，不聚集不聚餐；為減少交叉感染，可透過過網絡祭掃、預約代辦祭掃的方式，寄託哀思。

報道稱，至於外省市病患想到北京就醫問題，高小俊指出，按照北京市現行的疫情防控要求，“返京人員和來京人員”均需居家或集中隔離14天。

高小俊表示，建議京外患者在疫情防控期間，優先選擇在當地就近就醫，減少往返路途中的感染風險。對當地救治能力欠缺且需儘快治療的患者，可由當地醫院與北京有關醫院聯繫，透過遠程醫療方式進行會診，然後決定進一步治療方案。

此外，記者會主持人徐和建指出，截至4月1日12時，累計報告境外輸入確診病例164例，治癒出院病例20例；北京已連續8天無本地新增確診病例。