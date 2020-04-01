台灣發布「社交距離」室外1公尺室內1.5公尺情侶談心須戴口罩

為降低新冠肺炎小區感染的風險，台灣疫情指揮中心今天公布了「社交距離注意事項」，分成兩階段實施，目前第一階段是建議性質；未來第二階段則視需要採取強制處分。實施的大原則是「室外保持1公尺距離，室內保持1.5公尺距離」。指揮官陳時中並意味深長地說「愛有多深，距離就有多遠」。

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台灣疫情指揮中心今天表示，新冠肺炎疫情已擴大到全球大流行，台灣近期境外移入病例快速增加，不排除潛藏有「未就醫」或「無癥狀」的感染者進入小區，威脅防疫安全。為降低小區感染風險，該中心制定了「社交距離注意事項」，在兼顧民眾合理權益，並顧及台灣防疫安全的雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

目前第一階段的規定從今天4月1日開始實施，政府建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸的社交活動，也應避免進入與維生無關的娛樂等性質場所。並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離，如果雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉的場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

未來第二階段將採取強制處分，除了醫療、執行公務、維生等必要性活動之外，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。即使是必要性活動也須維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

室外至少保持1公尺，這個距離怎麼拿捏呢？疫情指揮官陳時中說，「大約就是一隻手臂，再退一步，這樣的距離，像跳吉魯巴」他在記者會上站起身，親自示範正確社交距離，先平舉手臂，然後再往後退了一步。他還說「愛有多深，距離就有多遠」。

搭乘大眾運輸工具無法拉開彼此的距離，就須全程佩戴口罩。因此今天起，在台灣搭乘大眾運輸工具，除了要量體溫，也要求必須戴口罩，才能進站和搭車；在餐廳吃飯時無法戴口罩，就需要用隔屏隔開。指揮中心甚至明文建議，朋友或情侶面對面交談時也需佩戴口罩。

這份「社交距離注意事項」是分別就餐廳、校園或辦公室、大眾運輸、賣場或其他營業場所、排隊人龍、特殊機構(如長照機構、監獄等)及其他特定場所等不同情境，提供維持社交距離的個別規範。建議民眾在防疫期間，務必遵守，以降低小區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。官方表示，相信國人的水平及自律精神，初期以柔性建議為主，暫時不會制訂罰則。