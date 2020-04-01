外宣疫情全控 習近平西溪除口罩傳遞信心

中共總書記習近平昨日繼續在浙江行程，到杭州著名的西溪國家濕地公園及城市大腦運營指揮中心考察。根據官方新華社的照片顯示，習總在濕地考察時，全程都沒戴口罩。

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據蘋果日報今天報道說，習總昨到杭州濕地，繼續唔戴罩，大堆官員跟着走。

該報道引述中國官媒消息，習總到西溪濕地是要考察當地保護、利用情況，照片可見習總撐着雨傘，沿着小徑行走，一路聽着官員講解，而一大堆官員緊隨其後，官員之間的距離相當之近，不到國家衛健委高級別專家組組長鍾南山建議的2米。

而當習總到杭州城市大腦運營指揮中心，回到室內，習總戴回口罩。當他聽着官員講解時，人與人之間的距離相當之近，直至他向指揮中心人員發表講話時，距離才拉得遠一點。

該報道說，習總一連三日的浙江行程，在寧波舟山港及吉安縣都被發現沒帶口罩。

杭州累計有181確診武漢肺炎，官方聲稱已經全部出院。