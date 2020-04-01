安倍說日本現在不是宣布緊急狀態的狀況

日本首相安倍晉三在4月1日的日本參議院預算委員會上，圍繞新型冠狀病毒感染症答疑時指出：從目前的情況下看，並不是發布緊急狀態宣言的時候。

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有關宣布緊急事態，安倍首相表示：比什麼都重要的是，為保護國民的生命做出決定。

安倍首相指出：新型冠狀病毒感染“目前還沒有在全國急速蔓延”，但是“事態時時刻刻都在變化”，並表示將注視1日下午召開的政府新型冠狀病毒對策專家會議的動向，有在聽取大家見解的同時，考慮如何對應的必要。如果讓我現在在這裡說，就我現在所掌握的信息來看，還不是宣布緊急事態宣言的狀態。”

西村康稔經濟再生大臣也在4月1日的參議院預算委員會上答疑時指出：作為新型冠狀病毒特別措施法所規定的發動緊急事態宣言的條件，是要結合感染源無法確定的感染的擴大，海外輸入病例及對醫療體制的影響綜合進行判斷，目前一直正處於臨界狀態。

據日本NHK電視台到日本時間午前11時半的統計，日本現在在國內發現的感染者、在機場檢疫時發現的感染者及鑽石公主號的感染者等合計2947人，其中東京都最多，為521人。

而據日本厚生勞動省的資料，截止到3月30日，核酸檢查新冠病毒呈陽性者為2625人，治癒退院者為1043人，入院者為1516人。