小心病毒 北京嚴加防疫電梯倡用牙籤摁樓層

中國北京不少電梯里放置塑料泡沫上插滿了一次性牙籤，供人按電梯按鈕。報道稱北京的防疫措施同疫情頂峰時期的2月份相差無幾。甚至感覺更加嚴格。依然有不少商戶要求顧客在進店前測量體溫並留下聯繫方式和身份證號碼。

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據朝鮮日報今天報道說，中國建築物電梯內放置牙籤。受新冠疫情影響居家辦公了近兩個月，3月27日返回了位於中國北京的辦公室。辦公室所在的園區有6幢公寓和商戶。進入園區需測量體溫並出示由管理辦公室發放的“防疫出入證”和身份證。

走進電梯，看到間隔2-3小時消毒的公告和插滿牙籤的塑料泡沫。旁邊貼有“為防止交叉感染，請使用牙籤按電梯按鈕”的告示。

該報道引據中國政府統計，除每天40例左右的海外輸入病例，中國國內病毒擴散已經基本被控制。

但在日常生活中接觸到的北京的防疫措施同疫情頂峰時期的2月份相差無幾。甚至感覺更加嚴格。依然有不少商戶要求顧客在進店前測量體溫並留下聯繫方式和身份證號碼。如此嚴格的防疫措施是因為擔心從外國或其他地區流入的“二次擴散”。在中國政府縮減航班的情況下，每天仍有2萬多人從海外進入中國。據北京市政府稱，新冠疫情最嚴重的湖北省解除封鎖後預計將有20萬人返京。