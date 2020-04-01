新冠病毒正兇 15000中國小留學生陷英國

新冠肺炎疫情肆虐英國，首相強生宣布全國停課後，1.5萬中國小留學生因學校宿舍不收容，寄宿家庭拒接待，返國機票一票難求而淪為人球，急壞了家長。對此，中國官方已準備派遣包機接回。

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據中央社今天報道說，返鄉路迢迢，1.5萬中國小留學生在英國淪人球。

號稱“佛系防疫”的英國疫情嚴峻，根據衛報（The Guardian）報導，估計英國8成人口將染疫，可能導致790萬人住院。就在3月18日驟增32人不幸染疫身故後，約翰遜（Boris Johnson）宣布全英格蘭地區學校開始停課；其後，他與衛生大臣韓考克（Matt Hancock）相繼確診。

該報道引述中國騰訊新聞消息，因英國疫情惡化，緊接着是復活節連假，1.5萬名未成年的中國低齡留學生該怎麼安頓，家長非常着急。報導說，人在英國的小留學生日常由寄宿學校和監護人或者商業監護公司照料，學期中住學校宿舍，假期一般是回國或者住在監護人家或由寄宿家庭接待。

據報導指出，因入住寄宿家庭需要提前預定，並且開放家庭寄宿的屋主大部分是退休高齡，也是易感染病毒的高危險群，目前已經有很多寄宿家庭明確拒絕接待中國學生。報導說，大多數家長當然期盼兒女回到自己的身邊，但國際航班一票難求，“很多家長花了幾萬甚至幾十萬都買不到一張回家的票”，而且多國對中國取消過境，連轉機都不成。

報導指出，就算費盡心力買到票了，還得面臨航空公司突然取消航班等不確定因素，更有航空公司取消陪伴年齡不滿11歲乘客登機的服務，買到機票也上不了飛機；而且飛行時間10多個小時窩在密閉機艙里若沒有任何的防護用品，小留學生將暴露在更大的風險。

據報導稱，經由家長們積極奔走與不斷呼籲，中國駐英國大使館將以包機送小留學生返國，首班乘客200人明天由倫敦出發直飛濟南，但費用得家長自理。報導還指出，乘坐包機的留學生家長需簽署責任承諾書，家長需承擔未成年子女搭乘臨時商業航班回國過程中的任何風險，包括從住地到機場安全、飛行安全和機上感染風險，自願支付相關費用，並承諾未成年子女嚴格遵守目的地政府隔離措施，支付隔離費用，在完成隔離程序後及時把人接走。