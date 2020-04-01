新冠病毒美國追責北京 再捆綁世衛組織

繼多位美國國會聯邦議員表態要求針對中國政府在新冠病毒爆發初期隱瞞信息的行為而導致疫情蔓延全球進行國際調查後，共和黨參議員里克·斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）星期二(3月31日)再加碼，呼籲對世界衛生組織在協助北京隱瞞有關新冠病毒威脅的關鍵信息中所扮演的角色展開國會調查，還表示將重新審視美國是否應該持續每年為世衛組織支付高額的經費。

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據美國之音今天報道說，追責中共再加碼！美共和黨議員籲調查世衛組織。

在中國問題上時常持批評立場的斯科特在聲明中表達了對世衛組織和北京政府之間長久以來關係的擔憂，並稱世衛組織沒有做到將適當的資訊從中國向外界傳遞出來。 據來自佛羅里達州的斯科特參議員在聲明中說，“世界衛生組織的使命是向世界提供公共衛生信息，以便每個國家都能做出保護公民安全的最佳決定。在新冠病毒的問題上，世衛組織失敗了，” 斯科特參議員稱，“他們需要為自己在傳揚不實信息和幫助共產中國掩蓋全球流行病方面所扮演的角色負責。”

該報道稱，斯科特在聲明中列舉多項事件，懷疑世衛組織已淪為北京當局的傀儡，包括世衛組織持續稱讚中國應對新冠病毒疫情的表現和透明度，即使中國官員注意到了其應對疫情的問題，世衛組織仍同樣予以讚美。據來自佛羅里達州的斯科特參議員說。“我們知道共產中國在他們有多少病例和死亡人數，他們知道什麼，他們什麼時候知道等問題上都在撒謊，然而世衛組織從來沒有費心去進一步調查。他們的不作為造成了生命損失。”

斯科特還提議，國會結束休會返回華盛頓後，有必要召開聽證會，甚至重新審視對世衛組織的經費。

他說：“國會應該舉行聽證會，同時進行全面調查，審視美國納稅人是否應該繼續每年花費數百萬美元來資助一個蓄意學舌中國共產黨宣傳的組織。”

前美國國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）在斯科特發出聲明後不久立刻在其推特上發文表示支持。他說，“非常重要的是，國會聽取斯科特參議員的呼聲，並對世衛組織及其有可能參與共產中國掩蓋新冠病毒大流行病的問題展開全面調查，”博爾頓在推特上說。

該報道說，3月28日，美國社交媒體推特上廣傳一段視頻，內容為香港電台（RTHK)記者對世界衛生組織官員布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）的視頻採訪。這段視頻訪問立刻引起多位美國國會議員對於世衛組織中立性的質疑。

共和黨聯邦參議員馬可·魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）在轉發這段視頻的同時發文說道：“毫不奇怪。世衛組織前線工作人員從事着令人讚歎和英勇的工作。但該組織一些領導人從新冠病毒第一天起就掩蓋了中國共產黨的行為。”

魯比奧同時也對中國有關新冠病毒的數字抱持懷疑態度。他在另一則推文中說，“我們不知道中國到底有多少病例，但毫無懷疑地是，絕對比他們承認的要多出許多。”

另一位共和黨聯邦參議員喬什·霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）也在他的推特上轉發香港電台採訪世衛組織官員的這段視頻，並說：“世衛組織繼續為中國而出賣自己。是時候在該組織清理門戶了，這個組織正在我們眼前讓世界大失所望。”

美國之音說，同黨籍的斯科特也直言批評世衛組織拒絕回答有關台灣的基本問題是“可恥的”。斯科特在推特上：“世衛組織似乎愈來愈成為了中國共產黨的一個棋子，這對全球健康衛生是非常危險的。”

此前，眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥克爾·麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）也對於世衛組織在這次新冠疫情中所扮演的角色表示了不信任。“世衛組織負責人來自埃塞俄比亞，中國在埃塞俄比亞投了好多錢，埃塞俄比亞首都被稱為中國人建造的首都，”麥考爾對美國之音說，“所以我不知道。我知道世衛組織有些薄弱，被削弱了，但在是否盡責的問題上，我認為他們這次做得不夠好。因此我們不會給他們一張好的成績單。”