新冠肺炎 中國統計列新增無癥狀感染者

中國國家衛生健康委員今天報告新增新冠肺炎確診病例36例，其中境外輸入病例35例，本土病例1例（廣東1例）；新增死亡病例7例（湖北6例，上海1例）；新增疑似病例26例，均為境外輸入病例，並報告當日新增無癥狀感染者130例。

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據路透社今天報道說，3月31日中國新增新冠肺炎確診統計36例病亡7例，新增無癥狀感染者130例。

根據中國國家衛生健康委員周三公告稱，3月31日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例36例，其中境外輸入病例35例，本土病例1例（廣東1例）；新增死亡病例7例（湖北6例，上海1例）；新增疑似病例26例，均為境外輸入病例。

當日新增無癥狀感染者130例，當日轉為確診病例2例，當日解除隔離302例；尚在醫學觀察無癥狀感染者1,367例，比前一日減少174例。

境外輸入方面，現有確診病例691例（含重症病例20例），現有疑似病例169例；累計確診病例806例，累計治癒出院病例115例，累計死亡病例0例。

3月31日新增治癒出院病例186例，解除醫學觀察的密切接觸者1,418人，重症病例減少62例。

報告說，截至3月31日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2,004例（含重症病例466例），現有疑似病例172例。累計確診病例81,554例，累計治癒出院病例76,238例，累計死亡病例3,312例，累計追蹤到密切接觸者707,913人，尚在醫學觀察的密切接觸者20,314人。

湖北新增確診病例1例（武漢1例，為境外輸入病例），新增治癒出院病例173例（武漢173例），新增死亡病例6例（武漢5例），現有確診病例1,283例（武漢1,279例），其中重症病例435例（武漢432例）。累計治癒出院病例63,326例（武漢46,175例），累計死亡病例3,193例（武漢2,553例），累計確診病例67,802例（武漢50,007例）。新增疑似病例0例，現有疑似病例0例。