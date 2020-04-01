東海撞船 日本軍艦不敵中國漁船鋼堅 引軍事舉措分析

日本一艘軍艦與中國一艘漁船30日在東海相撞，事故正在調查中。據中國媒體報導，肇事軍艦為日本海上自衛隊島風號驅逐艦。最新報道引有軍事分析家說，不排除這次相撞是“中方故意的”，原因是日本軍艦過於接近中國近海，而該處也是解放軍敏感水域。

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據中央社今天報道說，中日船隻相撞，分析：不排除中方故意。日本一艘軍艦與中國一艘漁船前天在東海相撞，事故正在調查中；有軍事分析家說，不排除這次相撞是“中方故意的”，原因是日本軍艦過於接近中國近海，而該處也是解放軍敏感水域。

據中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上證實，前晚東海海域發生一起日本艦艇與中國漁船擦撞事故，一名漁民受傷，事故原因正在調查。

該報道稱，不願具名的軍事分析家今天向中央社記者說，從肇事地點看，相關日本軍艦靠近中國沿岸上海、寧波和舟山群島一帶。他說，這是敏感區域，解放軍東海艦隊司令部就在寧波，舟山群島也有眾多海軍基地，肯定有潛艇出沒。據這位分析家說，一般外國軍艦不應該如此靠近他國近海，不明白日本軍艦為何如此靠近，更何況是如此敏感的區域。

據這位分析家說，看來肇事區域也並非大陸漁民的漁場，綜合相關訊息分析，這次中國漁船與日本軍艦在該處相撞，不排除是“中方故意的”。他猜測，當前中日關係正在改善，中方有可能考慮到這個緣故，但又不能接受日本軍艦過於靠近中國近海，只好“採取這個手法”。

該報道稱，此外華春瑩昨天說，肇事海域在中國浙江舟山以東的東海海域，事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切。

另據中國媒體報導，肇事軍艦為日本海上自衛隊“島風”號驅逐艦，相撞後依然可以繼續行駛，但左舷後方受損。“島風”號驅逐艦是日本海上自衛隊“旗風”級驅逐艦的二號艦（共兩艘），該艦1988年服役，艦長150公尺、艦寬16.4公尺，滿載排水量為5900噸。