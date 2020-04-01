當「8.31」周月祭碰上「限聚令」警察遊樂會遭擲汽油彈

在港鐵太子站「8.31事件」發生七個月的晚上，大批市民不顧港府新推出的限制4人以上聚集的新例，在鄰近旺角警署的太子站出入口外獻白花，以示對警方當日在站內無差別毆打市民的不滿和悼念，警方截查並拘捕多人，引起部分市民不滿。與此同時，離該處不遠的警察體育遊樂會停車場和火車站路軌，被黑衣人投擲汽油彈，無人受傷。

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昨晚7時過後，人群開始在太子站出口附近冒雨聚集，有人手持鮮花在出口處獻祭，大批防暴警員到場戒備，其後更封鎖站外部分範圍，多名油尖旺區區議員在封鎖線外默站，並放置紙箱讓市民放下鮮花。其間，有身穿黑衣和其他顏色亡着的市民高叫反對修訂逃犯條例和諷刺警方的口號，防暴警察增援，並以聚集者涉嫌違反《預防及控制疾病條例》中禁止群眾聚集為由，要求在場人士散去，否則會以武力驅散。警方其後以相同理由在數處地方截查市民，並記下其個人資料。當中包括民主黨南區小區主任陳堡明，他在其臉書上載帖文，指初被警員要求離開，但拍照後便被另一些警員指他涉嫌違反限聚令而令他貼牆受查，但他其實不認識另外4名與他一起受查的人。

在截查後，部分人獲放行，但亦有多人被警方帶走，部分人遭扣上索帶，而城市大學學生會編輯委員會指出，在十時半左右，有7人被套上索帶後押上警方旅遊巴。另外，有最少兩名黑衣人被警員按在地上制服。

與此同時，在太子站附近的警察體育遊樂會停車場被人投擲數枚汽油彈，路面留有玻璃碎片，無人受傷。警方讉責有關行為，並追緝三名身穿黑色衣服的縱火案疑犯。大半小時後，港鐵旺角東站路軌在11時許亦被投擲汽油彈，無人受傷，警方列作縱火案調查。

警方封鎖太子站出口附近道路後，多次要求在場的記者離開，引起爭拗，其間有防暴警察用電筒強光照向記者群。

去年8月31日晚上反修例活動期間，警方接報指列車內有乘客爭執，衝入太子站內執法，毆打乘客，並封鎖現場，要求記者離開，其後，傷者由列車送往另一個站再轉送醫院救治，但由於不同部門公布的人數不同，傳言有人在站內被打死，警方和政府則予以否認。此後每月最後一天，不少市民到太子站外聚集和悼念。