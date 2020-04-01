紐約時報：“新冠危機中，中國年輕一代走向政治覺醒”

美國紐約時報刊出署名文章：“新冠危機中，中國年輕一代走向政治覺醒”，文章記述對疫情下一些中國年輕人的所作所為，顯示這場疫情將中國的年輕人動員起來，向一代人發出了行動呼籲，而這是對執政的共產黨的議程近乎順從的一代。

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紐約時報文章介紹：中國學生們湧入社交媒體，為抗擊新冠肺炎的中國醫生組織捐贈。工人們走上街頭，要求賠償封城數周造成的失業損失。年輕的公民記者們在YouTube上呼籲言論自由。中國有許多憤怒不安的年輕人，正在反擊政府試圖掩蓋失誤、拒絕讓民間社會提供幫助的努力。

一些人已公開站出來討論遮掩的代價，將矛頭直指審查制度，以及對吹哨人噤聲的做法。一些人通過組織志願者和抗議活動，來考驗共產黨對獨立團體的敵意。還有一些人通過揭露公眾捐款首先流向政府部門而不是醫院，來試圖追究政府支持的不透明慈善機構的責任。

一些人建起了“網絡墓地”，專門收集被政府審查人員從互聯網上刪除的有關新冠病毒的報道和評論。幾所大學的學生們在社交媒體上發起了大規模活動，為武漢的醫院募捐，轉發醫生和護士描述醫院物資短缺情況的求救信息。

紐約時報文章評論說：“這場疫情喚醒了一代人，其後果可能不亞於第二次世界大戰或2008年金融危機的界定性效應，並可能破壞中共賴以生存的社會穩定。”

“本月，北京的一些就業者已返回辦公室，但即使生活在逐步恢復正常，仍一些人也在質疑現狀，質疑對他們政治上順從的預期。未來幾個月將檢驗中共是否能夠減輕年輕人新產生的擔憂，以及這種壓力是否會逐漸化為更廣泛的不滿，削弱政府的合法性。”

“與發動了導致政府1989年天安門廣場鎮壓的民主抗議活動的大學生不同，這一代人是在經濟快速發展、充斥着官方宣傳的環境中長大，他們對現狀幾乎從未表現過不滿。”

“中國最近在遏制疫情方面取得的成功，幫助重新點燃了民族主義狂熱。但是，如果新冠病毒大流行引發全球經濟衰退，減少對中國商品的需求，結束中國幾十年的經濟增長的話，人們對中共的不滿可能會加劇。由於政府遏制病毒的措施可能引發中國經濟自1976年以來的首次收縮，許多年輕人已經開始擔心自己的就業前景。