習近平再講話 首提嚴防境外輸入重中之重

中國國家主席習近平在浙江考察時強調，境內本輪疫情流行高峰已經過去，但境外疫情正在加劇蔓延，輸入風險大幅增加。必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，要把嚴防境外疫情輸入作為當前乃至較長一段時間疫情防控的重中之重，增強防控措施的針對性和實效性，築起應對境外疫情輸入風險的堅固防線，不能出現任何漏洞。

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據路透社今天報道說，習近平稱嚴防境外輸入是當前乃至較長時間疫情防控的重中之重。

報道稱，新華社今天援引習近平的話稱，中國疫情防控形勢持續向好，但要始終保持警惕、嚴密防範，尤其要加大對無癥狀感染者管理工作力度。做好統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，堅持穩中求進工作總基調，精準落實疫情防控和復工復產各項舉措，奮力實現今年經濟社會發展目標任務。

據習近平稱，“危和機總是同生並存的，克服了危即是機。隨着境外疫情加速擴散蔓延，國際經貿活動受到嚴重影響，我國經濟發展面臨新的挑戰，同時也給我國加快科技發展、推動產業優化升級帶來新的機遇。要深入分析，全面權衡，準確識變、科學應變、主動求變，善於從眼前的危機、眼前的困難中捕捉和創造機遇。” 習近平指出，要在嚴格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推動復工復產提速擴面，推動全產業鏈聯動復工。要加強對國際經濟形勢的研判分析，及時制定有針對性的政策舉措，保持國際供應鏈暢通，保障各類經貿活動正常開展。要推出招引人才、促進創新的實招硬招，不斷深化供給側結構性改革。

路透社說，官方消息指習近平還強調，要完善重大疫情防控體制機制，健全公共衛生應急管理體系，推動工作力量向一線下沉。深入開展愛國衛生運動，推進城鄉環境整治，完善公共衛生設施，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。