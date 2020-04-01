肯定武漢經驗 專家指擋下70萬起感染

嚴密封鎖兩月多的武漢即將全面解封。一對情人在武漢東湖邊擁抱。

根據一項新的國際研究報告，中國在封鎖新冠肺炎發源地武漢市方面的決定，或許延緩病毒擴散速度，因而避免了超過70萬起的新病例。專家認為，「中國的管控措施似乎奏效，成功打斷傳播鏈，避免有病毒和易中鏢民眾相互接觸。」

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據法新社報道稱，武漢封城延緩病毒擴散，研究估擋70萬起病例。根據新出刊的研究報告，中國在封鎖2019冠狀病毒疾病（COVID-19）發源地武漢市上的決定，或許延緩病毒擴散速度，因而避免了超過70萬起的新病例。

根據中國、美國與英國研究人員發表於「科學」（Science）期刊的研究報告，中國在疫情爆發頭50天所實施的嚴厲控制措施，替境內其他城市爭取到寶貴時間來準備、展開各自的防疫措施。

據研究作者群之一、英國牛津大學學者戴伊（Christopher Dye）表示：「從我們的分析可知，如果武漢沒有實施旅行禁令，如果中國沒有祭出全國緊急因應措施，疫情爆發到了第50天，武漢以外地區會有超過70萬起2019冠狀病毒疾病確診病例。」據他說：「中國的管控措施似乎奏效，成功打斷傳播鏈，避免有病毒和易中鏢民眾相互接觸。」

法新社說，研究人員是使用病例報告、公衛資訊與手機定位追蹤資料來調查病毒傳播狀況，調查期間涵蓋中國最大節日農曆新年。

研究共同作者、美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）生物學教授比揚斯塔（Ottar Bjornstad）表示，手機追蹤資料提供「引人入勝」的新串流數據。據比揚斯塔說，研究人員「利用手機數據，將這次疫情爆發期間武漢人員進出流量，拿來跟前兩年春節的數據進行比對」。

他說：「分析結果顯示，2020年1月23日祭出旅行禁令後，民眾移動量大幅縮減。根據這份數據，我們也可以計算出中國其他城市武漢相關病例的縮減量。」

根據模擬，武漢封城延緩了病毒傳播到其他城市的時間，讓他們有時間展開整備行動，實施禁止公共場所集會與關閉娛樂場所等的防疫措施。