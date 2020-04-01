華為威脅美國將受中國反制

華為技術有限公司 (Huawei Technologies Co.) 董事長徐直軍警告美國，如果美方進一步限制這家科技巨頭接觸供應商，中國政府將採取反制措施。據信中國政府將以限制在華運營的美國公司作為回應。

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據華爾街日報今天報道說，華為警告美國：中國政府不會袖手旁觀。華為警告美國可能遭到中國政府反制。報道稱，華為董事長徐直軍周二表示，「我認為中國政府不會袖手旁觀。」

華為技術有限公司董事長徐直軍警告美國，如果美方進一步限制這家科技巨頭接觸供應商，中國政府將採取反制措施。同時，華為去年的利潤增速為三年來最慢。徐直軍警告美國，如果美方進一步限制這家科技巨頭接觸供應商，中國政府將採取反制措施。

該報道稱，華為去年的利潤增速為三年來最慢。

徐直軍表示，他認為，如果美國像報道中所說的計畫切斷華為與台灣一家主要芯片供應商的聯繫，中國政府將以限制在華運營的美國公司作為回應。

報道稱，徐直軍周二在華為深圳總部通過視頻會議舉行的新聞發布會上說：「我想，中國政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理。相信中國政府也會採取一些反制措施。」他援引了中國官方媒體一篇警告北京方面可能採取反制行動的報道。

據知情人士透露，特朗普政府正在推進新的限制措施，旨在切斷全球最大代工芯片製造商台灣積體電路製造股份有限公司簡稱﹕台積電)向華為供貨的渠道。

報道說，華為繼續面臨美國不斷深化的一場行動，該行動旨在削弱華為的業務，並阻止美國盟友購買華為 5G 技術。華為是 5G 技術的全球領導者。除了將華為列入黑名單外，美國還對華為提起了兩項訴訟，指控該公司竊取技術並違反了美國對伊朗的制裁規定。華為否認了所有相關指控。

華為今年面臨著更廣泛的問題，包括去年 12 月下旬在中國爆發的新冠疫情，此後該病毒已經蔓延到世界各地，擾亂了供應鏈和物流鏈，打擊了經濟，降低了消費者需求。

徐直軍說，預計歐洲 5G 部署將延後。他還稱，中國在疫情得到控制後加快推進 5G 的建設。歐洲當地幾個國家屬於疫情重災區。

徐直軍說，美國去年 5 月將華為列入實體清單，限制其從一些美國供應商處進行採購，這是 2019 年華為利潤增速大幅放緩的原因之一。儘管如此，華為 2019 年收入仍增長 19%，至近人民幣 8,600 億元 (約合 1,210 億美元)。2019 年凈利潤增長 6%，至人民幣 627 億元 (約合 88 億美元)。這是華為自 2016 年以來的最慢利潤增速。華為 2017 年和 2018 年凈利潤分別增長 28% 和 25%，主要得益於當時全球對華為智能手機和通信設備的需求旺盛。

徐直軍說，如果特朗普政府推進新的供應鏈限制措施，華為可以從中國和韓國的其他供應商手中採購芯片。但他警告稱，中美雙方不斷升級的限制將破壞全球科技生態系統。