費解！中國無病徵感染人數單日較確診2.6倍 港專家推算染疫總人數約為官方3倍

中國公布，沒有病徵的新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)患者單日新增130人，較一貫公布的確診人數還要多2.6倍，兩者合計，中國的累計感染人數為83223人。不過，有關數據仍然遠低於中共內部文件和國際專家的推算，根據香港大學與世界衛生組織傳染病流行病學及控制合作中心總監高本恩教授推算，截至前日，中國的感染人數相信超過23萬人，即是中國同期公布數據的2.8倍。

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中國衛生健康委員會公布，昨(3月31日)天新增36宗新增確診個案，當中絕大部分是輸入個案，令累計確診病例增至81554宗。衛健委亦按決定，由今天起增加公布無徵狀感染者人數，而首次公布的單日新增感染人數是130人，是昨天新增確診人數的3.6倍。把衛健委昨天公布的1541宗無徵狀感染人數相加，即無徵狀感染人數累計有1671宗，當中2人昨轉為確診人數，故此，兩者相加的總感染人數為83223人。

除了單日無徵狀感染人數較同日的確診人數多2.6倍令人費解之外，衛健委公布的無徵狀感染人數仍遠低於《南華早報》上月23日引述的內部文件數據。根據《南早》這分從未被官方否認的報道，中國在2月底以前至少有4.3萬多人在篩檢時沒有新冠病徵，但測試結果呈陽性。若此，衛健委公布的無病徵患者人數只及內部文件的3.8%。

另外，若以衛健委公布的無病徵患者人數計算，無病徵患者只佔確診人數的2%，遠遠低於國際研究的40%至60%的比例。相反，若以《南早》引述的內部文件人數計算，比例則較接近國際研究的下限。

中國過往不把焦徵狀恣染人數計算入確診人數內，但有研究顯示，無病徵確診患者的傳染力不低。根據寧波市疾控中心傳染病防治所人員近期在《中華流行病學雜誌》發表的論文顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，而無癥狀感染者的密切接觸者感染率亦有4.11%，認為二者差異不大。其後，總理李克強領導的中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組要求必須突出做好無癥狀感染者的監測、追蹤、隔離和治療。衛健委於昨天改變不公布無徵狀感染人數的做法，並加強篩檢，但繼續不把無徵收感染人數評算入確診人數內。

高本恩：中國感染人數料逾23萬歐美死亡人數兩周內將大升

在香港，身為港大醫學院公共衛生學院流行病和生物統計學分部主任的高本恩昨早在一個訓練講座上指出，不少患者因為沒有病徵或徵狀輕微而無法檢測，故各地武漢肺炎的實際感染人數肯定較公布的多，香港和中國亦不會例外，他以鑽石公主號郵輪的經驗分析，可能有10%病人因為沒有徵狀或病徵輕微而可能沒有求醫，而確診數字與是否有足夠檢測亦有關連。

他因應不同個案的定義，包括沒有病徵的感染個案來推算，中國內地實際感染武漢肺炎人數可能超過23萬。有關數據是中國官方公布的2.8倍。

高本恩在訓練講座上又指出，不同國家的武肺死亡率有差異，與測試數目及疫情發展有關。他解釋，重症患者平均在病發後三星期後不治，相信仍在爆發初期的紐約或其他歐洲國家的死亡個案在兩、三星期後可能會大幅上升，預料有大規模爆發疫情的國家，死亡率最終會相若。