駐港解放軍首次直升機訓練意外一天後公布詳情缺缺

解放軍駐港部隊一架直升機兩日前在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，原因有待調查。這是駐港解放軍進駐香港22年來首次意外，但港府在一天後才公布事故，只表示沒有市民受到損傷，至於涉事機員有否受傷、涉事機種和損毀情況，以及具體失事地點等數據均無交代。據當地居民表示，當日聽到怪聲時，該處一帶大霧。

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保安局在駐港部隊通告出現訓練意外後數分鐘亦發出公告，內容與部隊相若，但交代事故沒有涉及民居受損或市民受傷，又指駐軍會根據駐軍法處理及調查事件，局方會繼續與駐軍了解事件。根據香港法例和駐軍法，軍機意外由解放軍自行調查，不受港府人員檢查和扣押；但未知有關訓練是否涉及公共利益而須事先通報港府。

駐港解放軍的訓練失事事故在前（上月30日）下午發生，港府在昨晚公布，但沒有意外詳情。曾任民航機師的立法會議員譚文豪質疑當局為何事隔一天才公布，而失事意外所在地的新界西議員朱凱迪則在其個人臉書上引述行山人士指出，昨天早上9時許，在八鄉甲龍林徑附近已見解放軍和警察拉上封鎖線，相信港府當時已得悉意外。

他又引述村民指，前晚5時許，聽到直升機飛行聲音，接着在八鄉謝屋村後山方向霧裡有幾聲古怪巨響，之後便再聽不到直升機聲，「但因大霧見不到煙或火。之後有多架解放軍直升機輪流飛向後山方向，但因大霧沒前進多久都調頭。」

朱凱廸表示，「不能確定解放軍隱瞞意外24小時的原因」，估計與解放軍不希望泄露軍機型號等軍事資料、不希望現場和死傷者照片曝光或機上載有不可公開物資等原因有關。