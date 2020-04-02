中國疫情本土確診續唱風景獨好 無癥狀感染例小步增
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中國國家衛生健康委員今天公告，4月1日全國報告新增新冠肺炎確診病例35例，均為境外輸入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例20例，均為境外輸入病例。此外當日新增無癥狀感染者55例，其中境外輸入無癥狀感染者17例。
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據路透社今天報道說，4月1日中國大陸新增新冠確診35例均為境外輸入，新增無癥狀感染者55例。
據中國國家衛生健康委員星期四公告，4月1日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例35例，均為境外輸入病例；新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均為境外輸入病例。此外當日新增無癥狀感染者55例，其中境外輸入無癥狀感染者17例。
無癥狀感染者方面，當日轉為確診病例9例（境外輸入轉為確診9例）；當日解除醫學觀察338例（境外輸入解除醫學觀察12例）。尚在醫學觀察無癥狀感染者1,075例（境外輸入226例）。
境外輸入現有確診病例701例（含重症病例18例），現有疑似病例152例。累計確診病例841例，累計治癒出院病例140例，累計死亡病例0例。
當日新增治癒出院病例170例，解除醫學觀察的密切接觸者1898人，重症病例減少37例。
該報道說，湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例145例（武漢145例），新增死亡病例6例（武漢6例），現有確診病例1,132例（武漢1,128例），其中重症病例400例（武漢397例）。