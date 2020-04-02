新冠病毒重摧農產 甘肅密件動員群眾儲糧

近日一份署名“中共臨夏州委辦公室”的所謂秘密文件在網絡熱傳，文件顯示，3月17日，臨夏州委召開專題會議，就糧食安全工作進行專題安排部署。”其中寫道：“州委州政府和各縣市要通過多種渠道千方百計調運儲備糧食、牛羊肉、油鹽等各類生活物資”，同時要“引導動員群眾自覺存糧，確保每戶儲備3至6個月糧食，以備不時之需”。

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據自由亞洲今天報道說，中國甘肅密件動員群眾儲糧，多地再掀搶購潮。消息說，甘肅該文件標註日期為2020年3月28日。

報道稱，其實有約14億人口的中國，乃是全球最大的糧食進口國，其中近80%的大豆需依賴於進口，每年還要進口超過一億噸糧食。而在全球疫情下，多國推出臨時措施禁止糧食出口，十天前越南宣布自3月24日起禁止出口大米；吉爾吉斯斯坦也禁止6個月內出口11種商品，主要是糧食與食品；哈薩克斯坦禁止小麥、胡蘿卜等農產品的出口、泰國宣布停止出口大米和雞蛋。

據該報道，而近日中國民眾已對糧食需求產生恐慌心理。湖北、重慶等地出現了搶購潮。中國官媒則頻繁刊文，強調中國糧食儲備充足，以安撫民眾。而多位網民也向本台反映，最近中國多個微信群群主被公安約談，要求網民不要議論疫情、議論防護用品以及搶購糧食等負面議題，要“宣傳正能量”、“歌頌祖國戰勝疫情”等。