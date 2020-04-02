新冠病毒零號病人傳是她?

據雅虎新聞今天報道稱，音譯為魏桂賢的這位57歲的女性在武漢的一個市場上是一家海鮮銷售員，被指可能是第一個顯示出這種新型冠狀病毒的人。據《華爾街日報》報道，一名在武漢市場上出售海鮮的57歲女性可能是著名的“零號病患”，這是第一位被確診Covid-19的人。

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據雅虎新聞說，無論如何，她都是首批檢測Covid-19呈陽性的受試者之一。該報道問，冠狀病毒：魏桂賢，“零號病人”？

該報道稱，12月10日，當Covid-19仍然完全不為人所知時，中國武漢市海鮮市場的售貨員魏桂賢經歷了感冒的第一個癥狀。她決定在回去工作之前去當地的診所。據她向中國門戶網站The Paper解釋道。 “每個冬天，我都會得流感。因此，我認為就是這樣。”第二天，她回到診所，接受了抗生素注射。只是她的狀況沒有改善。魏桂賢隨後決定去醫院諮詢，以獲得另一種醫學意見。據海鮮市場售貨員魏桂賢敘述說， “醫生不明白我的病。他們給了我藥。我總是感到更糟。我渾身疲軟無力。”

12月16日，魏桂賢在當地一家診所接受首次諮詢後的第六天，出現呼吸窘迫症。她決定去武漢的一家主要醫院。那時，醫生向他解釋說，來自同一食品市場的其他患者也抱怨相同的癥狀。

該報道稱，海鮮售貨員被隔離，她的病情惡化，但她最終康復並在一月份離開醫院。 12月下旬，衛生當局將冠狀病毒與武漢海鮮市場聯繫了起來。

12月31日，武漢市衛生委員會報告了第一例Covid-19病例：27人，其中24人直接與武漢市場有關。魏桂賢（Wei Guixian）就是其中之一，她說感染可能發生在交易者共享的市場廁所中。

據雅虎新聞引述華爾街日報說，然而，對於零號病人，又有另外的說法，來自《南華早報》發布的中國機密政府文件消息。據這家香港日報報道，Covid-19於11月17日就在湖北省的一名55歲武漢男子身上被發現。