美國再推對華高科技出口更嚴厲新規

美國特朗普政府正在收緊規則，防止中國通過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。這些措施可能會設置障礙，阻止中國企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

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據路透社說，美國官員就控制對華高科技出口的新規達成一致。該報道引述幾位消息人士，美國特朗普政府正在收緊規則，防止中國通過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。美國高級官員在上周三的一次會議上就三項措施達成一致，但尚未最終敲定。這些措施可能會設置障礙，阻止中國企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

該報道稱，這些舉措正在推進中。目前中美關係因新冠疫情和兩國互相驅逐記者而惡化。

目前還不確定特朗普是否會批准。業內人士擔心，包括取消許可例外的新規有可能會將中國消費者推向外國競爭對手的懷抱。據華盛頓貿易律師Eric McClafferty說，“要是他們開始取消針對特定出口的這些許可例外，將會帶來寒蟬效應，”Eric McClafferty稱，“會讓人們更害怕向中國出口。”

美國白宮、商務部和中國駐華盛頓大使館均未回應置評請求。

據消息人士稱，一項修改是取消對民用產品的豁免；這項豁免規定，如果是用於非軍事實體和用途，則可以在沒有許可的情況下出口某些美國技術，從而放寬了對現場可編程邏輯門陣列(FPGA)集成電路等產品的出口。美國將針對中國進口方和中國公民取消這項出口豁免。FPGA電路由英特爾(Intel)(INTC.O)和賽靈思(Xilinx)(XLNX.O)等幾家企業生產。

而賽靈思發言人在聲明中表示，“賽靈思了解到擬議中對中國出口限制的加強，並且正密切關注形勢發展。如果/當美國商務部出台新規定，我們將會遵守。”

路透社說，英特爾未予置評。

另一項修改將阻止中國軍方在沒有取得許可的情況下獲得美國某些產品，即便是為民用而購買，例如數字示波器等科學儀器、飛機引擎和某些種類的電腦。此舉若得以實施，可能將阻止一些對中國軍方進口商的發貨，即便他們宣稱這些產品將用於醫院之類的地方。

該報道說，最後一項修改將迫使向中國出口某些美國產品的外國企業不僅要取得本國政府的批准，還要獲得美國政府許可。