美國情報指中國隱瞞疫情 歐盟報告控華俄發假消息削團結 世衛籲勿輕易指責

隨着武漢肺炎疫情在歐美爆發，各方對中國的指責日漸明顯。美國傳媒引述消息人士指，根據情報當局向白宮提交的機密報告，中方隱瞞中國內地疫情，包括漏報確診及死亡總數，更有不具名美國官員以「做假」來形容有關數據。另外，歐洲外事行動服務(European External Action Service)屬下的組織發表報告，指歐盟官員認為，莫斯科和北京政府繼續在社交媒體上發放虛假消息，目的是要削弱歐盟及其合作夥伴。

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世界衛生組織衛生緊急項目負責人瑞安(Michael Ryan)昨(1日)天在簡介會上響應中國疫情數據是否可靠時表示，各國資源不同，只能按其資源和情況提交每日數據，但所有數據均建基於科學和證據。他呼籲各界不要把部分地方歸類為「不透明」，稱須考慮透明和團結。

美國的彭博通訊社當地時間1日晚上發表報道，指白宮已於上周接獲情報機關的報告，當中指中方公布俗稱武肺的新型冠狀病毒情況時，故意提供不完整的病例及死亡人數，又不時更改病例的計算方法，例如長期沒有把無徵狀的患者列作確診個案。中國衛健委前(3月31日)天首次公有無病徵患者人數，並由昨日起每天公布有關數據。

報道續稱，白宮及中國駐美大使館發言人暫時未對報告一事作出響應。但彭博同時引述共和黨參議員薩斯(Ben Sasse)在白宮收到情報報告後發表的聲明稱，指美國患武肺死亡人數多於中國是錯的，因為中共過往和現在均有就新冠疫情撒謊，以保障其政權，相信將來亦會繼續撒謊。

中國於1月3日開始向美國通報疫情，但報道稱中國疫情在去年底於湖北爆發。直至今(2日)早，根據美國美國霍普金斯大學數據顯示，全球確診人數已超過93萬人，4.6萬多人死亡，而美國的確診人數已突破21萬，4700多人死亡。反觀中國，感染人數只有約82000宗，3300人死亡。

報道補充，其他國家，例如俄羅斯和伊朗的數據亦惹人疑竇，而中國《環球時報》總編輯胡錫進亦在其推特否認中國做假的說法。

另外，美國政治新聞網站 「Politico」亦報道，歐洲理事會因應俄羅斯的信息戰而在2015年決議成立的東方戰略司令部工作組(East Stratcom Task Force)發表最新報告，中俄繼續用武漢肺炎疫情散播假報告，並在網上發布虛假消息，當中，俄羅斯自1月底以來已發布超過150條親克里姆林宮的虛假消息，包括歐盟成員國摸着石頭過河式的應對疫情方法令歐盟瀕臨分崩離析，又指克宮和北京的應對方法更佳。

報告續稱，有關虛假消息只是在俄羅斯及意大利、西班牙和希臘等親中國家的網上群組中流傳，但隨着疫情擴散，傳播速度會急速飆升，歐盟內的少數族裔會較受影響，令他們對當局應對疫情的方法產生疑竇，削弱對當局的信任度。"

中俄均否認就疫情發布假消息。