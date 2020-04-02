習近平推人類命運共同體 編好中國抗疫援助故事 上位世界救星

華爾街日報今天報道說，中國政府正展開一項宏大行動，精心編寫有關抗擊新冠疫情的敘事，並將中國塑造成全球救星。據中國官員強調，中國國家主席習近平親自指揮疫情抗擊工作。中國外交部副部長羅照輝在一個新聞發布會上表示：「大疫當前，習近平主席提出的人類命運共同體這一理念更凸顯出時代價值。」

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據華爾街日報今天報道說，中國借抗疫援助宣示全球領導地位。

周日，中國國家主席習近平視察浙江寧波的一處工業園區。與此同時，向東 7,500 英里，在中國成都一家擁擠的餐館裡，年輕人正在吃火鍋慶祝隔離結束。在福建省，中國專家組前往機場搭乘包機去幫助已經不堪重負的意大利。據該報道說，上周，展示上述三個景象的圖片並排發布在中國官方媒體新華社的推文中，體現了中國共產黨的一項宏大行動，即精心編寫疫情故事並將中國塑造成全球救星。

中國國家主席習近平上周在與二十國集團 (Group of 20) 成員國其他領導人的視頻連線中表示，為遏制病毒在國內傳播，中國付出巨大犧牲，現在將向其他國家提供援助。該報道說，中國最早出現新冠病毒疫情，最早付出了幾千人死亡的代價，而現在，中國正利用疫情在全球蔓延來強化其對全球領導權愈加明確和堅定的主張，中國與美國長達數年的衝突也因此加劇。中國駐法國大使館在推文中使用了更為直白的措辭。該使館表示，當疫情肆虐全球時，各國的求助對象是中國，而不是「民主燈塔」美國；向 80 多個國家伸出援手的是中國，而不是美國。

報道稱，這一波公關攻勢，連同關鍵物資的輸送，使得中國有能力去佔領美國逐漸轉向國內事務後在國際舞台上留下的空白，同時也幫助中國領導人分散國內民眾的注意力。中國政府在疫情暴發初期的應對失誤曾引發民眾批評。

根據中國官方媒體的報道以及政府和公司的聲明，在 3 月份的兩周里，中國政府機構、企業和慈善機構共計向 89 個國家捐贈了超過 2,600 萬隻口罩、230 萬個檢測試劑盒以及其他物資。周二中國外交部稱，獲得中國疫情相關援助的國家總數已經達到 120 個。

在受到疫情重創的意大利等國，這些援助引發了當地民眾的怒火，他們質問為何中國的支持比德國和美國等更親密盟友來得更快。德國海關官員在這些天已經扣留了本來要運往南部鄰國的醫療設備，以確保這些物資不會流向奸商。鄰國捷克也查獲了一批原本是要發往意大利的口罩。與此同時，中國向意大利發送了數以百萬計的口罩，包裝上印有一首意大利歌劇詠嘆調的歌詞。

據該報道，儘管法國也給羅馬送去了 100 萬隻口罩，並且法國和德國的醫院都接收了部分從意大利轉移過來的病人，但歐洲的援助並沒有那麼迅速，而且溝通也不順暢。法國官員表示，面對中國插足四分五裂的歐洲這種情況，他們無能為力。2 月初，當中國仍然是疫情中心時，歐盟和美國曾低調地向中國捐贈了總共 30 噸醫療物資。

除了提供物質幫助，中國政府還向歐洲和亞洲多國派遣了專家組，並通過視頻電話會議對那裡的醫護人員給予指導，這類似於美國在 2014 年埃博拉疫情期間在國際上扮演的角色，當時美國國際發展署 (U.S. Agency for International Development) 向西非國家提供了關鍵的援助和建議。

智庫德國馬歇爾基金會 (German Marshall Fund of the United States) 的歐中關係專家 Andrew Small 在談到中國政府試圖改變疫情輿論時稱，他們能夠以如此之快的速度調整策略令人震驚。但 Small 認為，基本上從危機伊始，他們就已做好了為贏得這場戰鬥的宣傳部署。

中國外交部表示，對於曾為中國抗疫提供援助的國家，中國定會投桃報李，並承擔大國責任。外交部在針對《華爾街日報》發布的聲明中稱，中國無意博得讚許，但也絕不接受無端指責。

該報稱，3 月 10 日是一個重要時刻，當日中國國家主席習近平赴武漢考察。在此之前，中共似乎深陷輿論漩渦。包括中國社交媒體用戶在內的批評人士指責官員們起初隱瞞實情，最終釀成疫情蔓延。有人懷疑中國嚴苛的防控措施能否阻止疫情傳播。通過赴武漢考察，習近平表明了中共對這一策略的信心。

同一天，美國總統特朗普 (Donald Trump) 在與參議員舉行的一次會議上淡化了這場危機，他說：「我們處理得很好。會過去的，保持冷靜就行了，會過去的。」隨着美國的感染病例成倍增加，特朗普開始將該病毒稱為「中國病毒」，隱晦地將疫情歸咎於中國。作為回應，中國外交部對該病毒的來源提出質疑，稱科學家們尚未確定該病毒來自武漢。

中國外交部發言人趙立堅開始宣揚這樣的一種說法，即該病毒是去年 10 月來到武漢的美國軍人帶來的。中國國家電視台也認為這種可能性不小。美國國務院因這種說法召見了中國駐美大使，西方國家政府此後也指責趙立堅在全球面臨新冠疫情危機的情況下散布不實信息。

與此同時，中國外交官、國家媒體和慈善機構開始宣布向受疫情衝擊的國家提供物資援助。中國已經向中東疫情嚴重的地區運送了物資，主要是伊朗。如今，中國已向全球多個國家捐贈和銷售了抗疫物資，中國官媒也經常對此進行正面報道。

華爾街日報說，中國企業也加入了這一行動。與電子商務巨頭阿里巴巴集團控股有限公司 (Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 簡稱：阿里巴巴) 創始人馬雲 (Jack Ma) 有關的慈善機構已經捐贈了逾 1,400 萬隻口罩，其中包括馬雲從上海運到田納西州孟菲斯的 100 萬隻口罩，同時運送的還有 50 萬個試劑盒。中國通訊設備巨頭華為技術有限公司 (Huawei Technologies Co.) 向包括西班牙、捷克、意大利、波蘭和愛爾蘭在內的幾個歐盟成員國捐贈了數以百萬計的口罩。馬雲公益基金會 (Jack Ma Foundation) 不予置評，並請記者查閱其網站和社交媒體賬戶。華為發言人 Joe Kelly 表示，大多數受助人表達了誠摯的感謝，但有一小部分人可能誤解了他們的動機，而華為的動機就是在能夠提供幫助的時間和地點幫助別人。

中國援助歐洲的規模最大的幾批物資交給了奉行民粹主義、民族主義或持歐元懷疑論的領導人，這些領導人曾推動參與中國大型國際基建計畫「一帶一路」倡議。3 月 24 日，一架來自深圳的飛機載着 300 萬隻醫用口罩降落在匈牙利。這些口罩包裹上都寫着「Hajra Magyarorszag!」，意思是「前進，匈牙利！」這是當地的足球加油口號，也是匈牙利總理歐爾班 (Viktor Orban) 的競選口號。飛機上塞滿物資，歐爾班很高興地走過飛機的狹窄通道，與中國機組人員碰觸手肘，並說：「太棒了！」匈牙利總理歐爾班 (左) 與一名同事站在中國捐贈的醫療物資前。這裡麵包含 300 萬隻口罩，10 萬個試劑盒以及 86 台呼吸機。包裹上貼着「前進，匈牙利！」的標籤。在中國國家電視台轉播的新聞中，歐爾班表示：「我可以這樣描述我看到的情況：在西方，基本上所有東西都短缺。我們能夠得到的幫助來自東方。」

捷克獲得了從上海空運來的 110 萬隻防護口罩，該國總統澤曼 (Milos Zeman) 一直在推動讓捷克成為「中國通往歐洲的門戶」。

美國總統特朗普周一表示，美國計畫向意大利運送價值約 1 億美元的醫療設備。然而，在意大利疫情最嚴重的時候，物資卻流向了美國。3 月中旬，美國空軍將 50 萬份在意大利製造的冠狀病毒檢測劑空運到田納西州，此舉引發了人們的憤怒，並與中國的行為形成了鮮明對比。天主教報紙 Settimana News 的專欄作家、意大利漢學家 Francesco Sisci 表示：「美國沒有發揮領導作用。歐洲失去了存在感……幾十年來，西方第一次迷失。」他說道：「在出現這種真空的環境下，中國做出了榜樣。他們就在那裡，提供了很大的幫助。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上周在一次新聞發布會上說，他向包括意大利在內的盟國表示，美國致力於幫助他們應對新冠疫情。蓬佩奧稱：「中國共產黨對我們的健康和生活方式構成嚴重威脅，武漢病毒疫情清楚顯示出這一點。」

在意大利，民粹主義外交部長路易吉·迪馬約 (Luigi Di Maio) 是最強烈地稱讚中國援助的人士之一。迪馬約曾推動意大利參與「一帶一路」計畫。塞爾維亞首都貝爾格萊德街上的一處宣傳牌，上面顯示中國國家主席習近平的照片以及「感謝您，習大哥」的字樣。中國向塞爾維亞輸送了抗疫物資。

如同歐盟外交政策負責人博雷爾 (Josep Borrell) 在博客中所描述的那樣，歐盟開始在「全球口水戰」中反擊。博雷爾寫道：「我們必須意識到，這裡存在着地緣政治的成分，包括通過傾向性陳述和『慷慨政治』增加影響力。」博雷爾稱：「我們需要以事實為武器，保護歐洲不受誹謗者的攻擊。」

中國外交部周一在北京舉行的新聞發布會上瀰漫著有關中國所起作用的緊張氣氛。中國外交部發言人在會上反駁了荷蘭和西班牙對中國生產的口罩和試劑盒質量的批評。華春瑩說：「實際上，在中方剛剛開始抗擊疫情階段，我們收到的其他國家提供的物資中是有一些不合格的，但當時我們選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理。」當有記者問道如何看待有歐洲官員稱中國利用向他國提供抗疫援助進行政治宣傳時，華春瑩對此表示憤怒。她問道：「他們是不是希望中國這時袖手旁觀、無動於衷呢？」

中國商務部周二表示，正在加強對出口的新冠病毒相關抗疫物資的質量檢查，以確保物資符合目的地國家的標準。

該報道指出，關於中國在抗擊疫情和提供援助方面取得成功的議論給了北京一個提升其國際信譽的機會，就像中國在 2008 年金融危機期間所做的那樣，當時，中國推出了一項巨額刺激計畫，幫助提振了全球經濟。

中國官員強調，中國國家主席習近平親自指揮疫情抗擊工作。中國外交部副部長羅照輝在一個新聞發布會上表示：「大疫當前，習近平主席提出的人類命運共同體這一理念更凸顯出時代價值。」

在幾周沒有溝通之後，特朗普上周四同習近平通電話，討論合作抗擊疫情一事。在此次通電話前幾天，特朗普曾表示將停止使用「中國病毒」一詞。中國官媒報道稱，習近平在與特朗普通電話時呼籲兩國加強抗疫等領域合作，並表示中方願向美方提供力所能及的支持。特朗普在與習近平通話之後發表推文稱，中國對抗擊這種病毒有豐富經驗和深刻理解。特朗普表示：「我們正密切合作。致敬！」