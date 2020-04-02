記者無疆界敦促中國大使們停止攻擊媒體報道新冠病毒

中國本土新冠疫情顯示控制與緩解，世界其他地方疫情則在蔓延。據記者無疆界指控說，中國官方發起一輪由駐各國大使的攻擊行動，向譴責批評北京處理冠狀病毒爆發的媒體施壓。據記者無疆界指，中國外交官必須停止就冠狀病毒報道攻擊媒體。

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據記者無疆界指出，中國外交官必須停止就冠狀病毒報道攻擊媒體。記者無國界組織（RSF）敦促中國駐世界各地的大使停止譴責批評北京處理冠狀病毒爆發的媒體。

記者無疆界呼籲中國大使立即停止此類攻擊。

據RSF東亞負責人塞維克·阿爾維安尼（CédricAlviani）援引題為“中國對新世界的追求”的報告說：“中國大使館的這些聲明反映了旨在控制國際媒體報道的中國政府最高層一致的政策。”

據記者無疆界指，秘魯諾貝爾文學獎獲得者馬里奧·瓦爾加斯·盧薩因在《埃爾佩斯》和《共和國報》上發表的一篇評論文章稱，如果中國是一個“自由和民主國家而不是專制”，冠狀病毒危機就不會發生，被冠以“不負責任”的烙印。 3月16日，中國駐秘魯大使館由外交官梁瑜率領對該位作家發動指責。

由叢培武率領的中國駐加拿大大使館於3月7日，26日和28日發表了三篇憤怒的聲明，其中他指責《國家郵政報》對中國的審查制度進行了指控，並用“不負責任”一詞形容“環球”和《郵報》的記者和消息來源，報道了有關在中國製造外科手術用口罩的故事。

記者無疆界批評說，中國駐澳大利亞大使館由外交官成敬業率領，3月初向幾位記者發送了一封電子郵件，指責他們將這一流行病“政治化”。

記者無疆界指控中國駐法國大使盧沙野（Lu Shaye）是攻擊記者的悠久歷史的外交官，盧沙野昨天又發表聲明，指責“某些法國媒體”通過“無端侮辱中國”而“越過紅線”。

據記者無疆界說，自一月以來，中國政權的審查政策一直被指責對冠狀病毒蔓延有責任。迄今為止，該冠狀病毒已經殺死了4萬多人，感染了近90萬人，現在已經成為一種流行病。

據記者無疆界說，在記者無疆界發表的2019年世界新聞自由指數中，中國在180個國家中排名第177。