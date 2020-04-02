陳平指倒習不太可能但中國人心思穩變

中國企業家陳平先前轉發一封要求召開中共政治局擴大會議、檢討中共總書記習近平適任性的公開信，受到矚目。據陳平接受自由亞洲採訪，指這封信的訴求不太可能發生，但反映中國社會的“人心思穩變”。據陳平認為，中國的共產黨員有9000萬人，當中至少有7000萬人與體制有利益關係；相對有力的企業家階層的根據地大多都在中國，即便他們都希望中國變好、官方權力受到制約，但也期望中國別陷入混亂。

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據中央社今天報道說，陳平談公開信指倒習不太可能，但中國人心思穩變。

中國企業家陳平先前轉發一封要求召開中共政治局擴大會議、檢討中共總書記習近平適任性的公開信，受到矚目。陽光衛視集團董事長陳平近日接受自由亞洲電台（RFA）專訪時指出，基於中共現有體制，信件內容的要求不太可能發生。但他認同的是，這封信是中國民意的最大公約數，反映出“人心思穩變”。

該報道稱，陳平是中國知名媒體人與企業家，曾在1984年參與有“莫干山會議”之稱的“中青年經濟科學工作者學術討論會”，推動中國經濟體制改革。據陳平認為，考慮到中國廣大的階層和各方面要素，即使中國的變革是必然且正在到來，但仍會以“穩變”為主。但有些聲音認為，“穩變”的看法是給中共“洗地”，這類聲音通常代表一種極端心態，希望中國以傳統、改朝換代的方式改變。

他指出，中國的共產黨員有9000萬人，當中至少有7000萬人與體制有利益關係；相對有力的企業家階層的根據地大多都在中國，即便他們都希望中國變好、官方權力受到制約，但也期望中國別陷入混亂。

據陳平提到，除了中國內部的考量，美國的政界、企業界和資本界即便希望中國朝“普世價值”的方向前進，但同時也不希望中國發生動亂。他認為，習近平無論是下台，還是被迫發生轉變，信件的內容都昭示著民意的潛流，認識到這個國家的方向該往何處走。

據該報道說，陳平日前轉發的公開信提到，建議召開中共政治局擴大會議，檢討習近平是否適合繼續擔任國家領導人，以及中國的經濟、外交、港澳台等政策，引起外界關注與熱議。